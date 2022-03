La spettacolare sfilata di Jaquemus alle Hawaii è un tuffo nei colori del mare (e ci fa sognare l’estate) Lo stilista francese Simon Porte ha voluto regalarci un momento di evasione, una fuga alle Hawaii: la sfilata a sorpresa ha i colori del mare e dei fiori tropicali.

La luce, i colori delle Hawaii, le onde del mare: la sfilata di Jacquemus è un sogno lucido, un momento di evasione dalle giornate grigie di fine inverno, con l'eco di una guerra sullo sfondo. Il giovane designer francese Simon Porte ha voluto regalarci un momento di evasione: ha presentato a sorpresa la sua nuova collezione estiva alle Hawaii, con una spettacolare sfilata in riva al mare, a pochi giorni di distanza dalla fine della Fashion Week. Gli abiti hanno i colori di una giornata d'estate: completi in lino chiaro, bikini intrecciati fucsia o verde lime, abiti cut out arancio o turchesi e jumpsuit come mute da sub.

La sfilata alle Hawaii di Jacquemus con il temporale

Le location spettacolari fanno parte del dna di Jacquemus: nel 2019 stupì tutti con un'emozionante sfilata tra i campi della Provenza. Questa però è la prima sfilata fuori dalla Francia, sull'isola di O’ahu, sede della capitale Honolulu. Una scelta spettacolare quanto rischiosa: il clima tropicale ha regalato una parentesi di sole, giusto per il tempo della sfilata, per poi "bagnare" i modelli sotto al temporale.

Lo stilista ha condiviso le immagini della pioggia scherzando sul fatto che la collezione Primavera/Estate 2022 si chiama "The Splash", che in inglese significa sia "il tuffo" che "l'acquazzone". Per via della pioggia il brand non ha potuto scattare il lookbook della collezione, come ha spiegato lo stilista Simon Porte.

Il backstage della sfilata Jacquemus

The Splash, la collezione Primavera/Estate 2022 di Jacquemus

I modelli, scelti in gran parte tra la popolazione locale, camminano su una passerella turchese in riva al mare, all'ombra delle palme. La palette esplora tutti i colori del mare: dal beige dorato della sabbia fino al turchese delle onde, passando per il celeste, il verde lime, il rosa corallo e l'arancio caldo. Aprono la sfilata i completi in lino bianchi con gli occhiali da sole "agganciati" alla coscia, seguiti da completi a quadretti e jumpsuit aderenti come tute da sub rivisitate.

Su maglie, abiti e gonne sono cuciti piccoli ciottoli o cristalli trasparenti che suggeriscono lo scintillio dell'acqua sulla pelle, come quando ci si sdraia sulla spiaggia dopo un tuffo. Le borse sono maxi, per moderne avventuriere o mini, con la forma curva delle onde del mare. Simon Porte ha scelto di sfilarsi dal calendario ufficiale delle Fashion Week usando la formula See now buy now: la collezione sarà subito disponibile nei negozi. I selezionatissimi ospiti vip della sfilata, infatti, li indossano già. Non c'è un capo di questa collezione che non faccia venir voglia di fuggire altrove, in un paradiso tropicale, lontano da tutto da tutti.