Maria Grazia Chiuri lascia Dior dopo 9 anni: "Qui ho realizzato la mia visione di moda femminile impegnata" Con un annuncio pubblicato sul profilo Instagram di Dior, la stilista ha annunciato di aver lasciato la direzione creativa della Maison.

A cura di Giusy Dente

Maria Grazia Chiuri

È tutto vero: si chiude il capitolo di Maria Grazia Chiuri alla direzione creativa di Dior, brand del gruppo LVMH. La designer romana era alla guida dal 2016, anno in cui lasciò Valentino (dopo aver lavorato anche per Fendi nella divisione accessori). È stata la prima donna a ricoprire il ruolo di direttrice creativa in 69 anni di storia del marchio. Ha annunciato il suo addio dopo 9 anni. Probabilmente il testimone verrà raccolto da Jonathan Anderson, già nominato ad aprile Direttore creativo di Dior Homme. Si ipotizza che potrebbe dunque occuparsi anche della divisione femminile.

L'annuncio di Maria Grazia Chiuri e l'Addio a Dior

La stilista ha affidato ai social il suo messaggio di addio, giunto pochi giorni dopo la sfilata Cruise 2026, presentata nella cornice di Villa Albani davanti a quasi 800 ospiti. Ha scritto un messaggio di addio, ma anche di ringraziamento nei confronti di chi le ha permesso, in questi anni, di esprimersi liberamente, dando anche un'impronta politica e femminista al suo operato. Nel messaggio si legge:

Dopo nove anni lascio Dior, lieta di aver ricevuto questa straordinaria opportunità. Ringrazio Monsieur Arnault per aver riposto la sua fiducia in me e Delphine per il suo supporto. Sono particolarmente grata per il lavoro svolto dalle mie squadre e dagli atelier. Il loro talento e la loro competenza mi hanno permesso di realizzare la mia visione della moda femminile impegnata, in stretto dialogo con diverse generazioni di artiste. Insieme, abbiamo scritto un capitolo straordinario e d'impatto di cui sono immensamente orgogliosa.

Maria Grazia Chiuri

Immediatamente è giunto anche il commento di Delphine Arnault, presidente e amministratore delegato di Christian Dior Couture, che ha dichiarato:

Ringrazio Maria Grazia Chiuri, che, sin dal suo arrivo a Dior, ha realizzato un lavoro straordinario con una prospettiva femminista stimolante e una creatività eccezionale, il tutto impregnato dallo spirito di Monsieur Dior, che le ha permesso di progettare collezioni molto desiderabili. Ha scritto un capitolo chiave nella storia di Christian Dior, contribuendo notevolmente alla sua notevole crescita ed essendo la prima donna a guidare la creazione delle collezioni femminili.

Sul profilo Instagram di Dior si legge anche:

La Maison desidera esprimere la sua più profonda gratitudine a Maria GraziaC hiuri dopo una splendida collaborazione come Direttrice Creativa delle collezioni femminili dal 2016. Nel corso di nove anni prolifici, ha ridefinito l'identità e la femminilità della donna Dior, ha celebrato e reinventato l'iconico patrimonio e il savoir-faire, e ha invitato una varietà di artiste e artigiane internazionali ad accompagnarla in questo viaggio innovativo, influente e infinitamente stimolante.

Ora la domanda è solo una: dove approderà la stilista? Nel suo futuro potrebbe esserci un ritorno da Fendi.

Dior Cruise 2026

L'ultima sfilata di Maria Grazia Chiuri

L'ultima sfilata della stilista è andata in scena proprio pochi giorni fa e in molti avevano compreso che si trattava della sfilata di congedo. Le voci su un suo addio si rincorrevano da tempo, ma dopo lo show si erano fatte particolarmente insistenti. La Dior Cruise 2026 è stata una dichiarazione d'amore a Roma, la sua città, soprattutto alla Roma icona del cinema in tutto il mondo. Non a caso, Maria Grazia Chiuri ha collaborato con il regista Matteo Garrone per l'occasione: lui ha firmato il cortometraggio "Les Fantômes du Cinéma". Il film evoca i grandi nomi del cinema romano e le atmosfere dei capolavori di Visconti, Fellini e Pasolini famosi in tutto il mondo. Nel film si vedono le modelle prima vestite con costumi ispirati a quelle opere e poi con i modelli della nuova collezione Dior Cruise 2026.