Le ballerine bon-ton di Meghan Markle sono il must della primavera 2024 Le scarpe da avere nella primavera 2024? Le ballerine bon-ton come quelle di Meghan Markle.

A cura di Valeria Paglionico

La primavera 2024 si avvicina e per tutti è arrivato il momento di pensare ai trend da seguire per non farsi cogliere impreparati durante le prime giornate soleggiate e miti. Il capo che non può assolutamente mancare nel vostro armadio? Le ballerine bon-ton, per la precisione i modelli ispirati alle classiche scarpe da danza che hanno già spopolato durante l'inverno che sta per concludersi. L'ultima che ne ha dimostrato l'effetto glamour è stata Meghan Markle, che durante la sua normale quotidianità americana è stata paparazzata con delle calzature iconiche e dalla classe senza tempo: ecco tutti i dettagli del suo look.

Le ballerine indossate da Meghan Markle

Dopo essere stata sulla neve con le amiche, Meghan Markle è tornata dalla famiglia e ha fatto parlare di sé per aver assunto una stylist in vista della nuova futura carriera hollywoodiana. Sarà perché ha già fatto delle prove di stile o perché semplicemente non ha perso il suo tocco "reale", ma la cosa certa è che è stata paparazzata tra le strade di Los Angeles in un'adorabile versione bon-ton. Maglioncino grigio, jeans in denim scuro e ballerine Chanel metallizzate, per la precisione il modello iconico con il fiocchetto sulla punta tonda: l'ex principessa ha dimostrato come un semplice paio di scarpe riesca ad aggiungere un tocco chic a un look basic e casual.

Ballerine Chanel

Come abbinare le ballerine bon-ton

Le ballerine bon-ton ispirate alle scarpe da danza (come quelle Chanel indossate da Meghan Markle) sono così versatili da riuscire a "risolvere" ogni tipo di look. Come si abbinano in modo impeccabile? È fondamentale innanzitutto sapere che si adattano a ogni stile e a ogni occasione, dunque possono essere indossate sotto gli abiti da sera o sotto i tailleur mannish ma risultano perfette anche sotto i jeans aderenti o le minigonne. Il motivo è molto semplice: sono un cult intramontabile. Con il loro charme e la loro classe senza tempo, le ballerine col fiocchetto sono le it-shoes da avere assolutamente nel proprio armadio primaverile

