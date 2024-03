Meghan Markle assume una stylist e prepara il suo ritorno a Hollywood Sembra che la duchessa di Sussex abbia iniziato una collaborazione con Jamie Mizrahi, che ha curato l’abbigliamento anche di Adele e Jennifer Lawrence. Il motivo di questa scelta potrebbe essere un suo ritorno sulle scene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Meghan Markle

Sembra che Meghan Markle abbia assunto una nuova stylist. La duchessa di Sussex potrebbe aver assunto Jamie Mizrahi, che tra i suoi clienti vanta Adele, Jennifer Lawrence, Jeremy Allen White e Riley Keough e sembra che l'obiettivo sia creare un guardaroba in vista del suo ritorno a Hollywood. Si tratta solo di un rumor, che è trapelato dalla newsletter The Line Sheet di Lauren Sherman, poi riportata dal altre testate online; la stylist dovrebbe lavorare su un abbigliamento meno formale per l'ex attrice di Suits, e guidarla in scelte più glamour. Il motivo di questa decisione potrebbe essere l'aumento dei progetti in programma per i duchi di Sussex, che poterebbero a molte apparizioni pubbliche e quindi a dover gestire attentamente il proprio guardaroba. Per ora, però, secondo quanto riportato da Page Six, Meghan Markle e Jamie Mizrahi avrebbero collaborato solo una volta.

Meghan Markle

La prima stylist di Meghan Markle

Se la notizia fosse vera si tratterebbe della prima stylist assunta dalla duchessa di Sussex. L'ex attrice non ha mai sentito il bisogno di essere guidata nelle scelte d'abbigliamento, nemmeno quando era un membro senior della royal family, avvalendosi solo dell'aiuto della migliore amica di allora, Jessica Mulroney, stilista canadese che l'ha accompagnata in diverse occasioni.

Meghan Markle e il principe Harry

Il rapporto tra le due negli ultimi anni si è incrinato e, dopo il "divorzio" dalla famiglia reale, la duchessa ha voluto gestire da sé il suo guardaroba, evidenziando ancora di più l'autonomia conquistata. Lo stile di Meghan Markle per ora non è mai troppo ricercato e l'ex attrice ama scegliere abiti semplici e dalle linee classiche, nelle sapienti mani di una stylist di livello i suoi outfit potrebbero diventare più audaci e fashion.