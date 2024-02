Naomi Campbell in smoking da Fazio ricorda Versace: “Cambiava gli abiti in base al mio umore” Sono passati sette anni dall’ultima volta in cui l’indossatrice si è seduta nel salotto di Fabio Fazio e il suo ritorno è stato spettacolare. Naomi Campbell ha raccontato del suo rapporto con Nelson Mandela e Gianni Versace, con un outfit nero caratterizzato da una cravatta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Naomi Campbell in Dolce&Gabbana

Naomi Campbell torna a Che Tempo che Fa dopo sette anni. Accolta dal presentatore Fabio Fazio la top model ha parlato della sua vita e di tutti i personaggi importanti che ne hanno fatto parte, da Gianni Versace a Nelson Mandela, di cui è stata nominata nipote onoraria. "Gianni mi chiedeva in che mood fossi e cambiava tutto in base alla mia risposta. Temevo che le altre modelle patissero il fatto che fossi la sua preferita", ha confessato. Prima donna nera a essere apparsa sulla copertina di Vogue UK, Campbell sarà protagonista di una mostra al Victoria & Albert Museum che sarà visitabile dal 22 giugno 2024 al 6 aprile 2025 e celebrerà i quarant'anni di carriera dell'indossatrice.

Nel salotto di Fabio Fazio sul Nove la modella si è aperta, raccontando aneddoti sugli anni Novanta, quando faceva parte delle Fab Four, assieme a Linda Evangelista, Cindy Crawford e Christy Turlington; ma anche del razzismo che ha dovuto affrontare con l'aiuto dello stilista Yves Saint Laurent. "Non ho mai accettato un no", ha affermato. Si è poi aperta sulla sua vita privata, lontana dalla passerella, parlando dei suoi figli. "Ho sempre desiderato essere madre", ha raccontato spiegando che per i bambini desidera un'infanzia normale e che non vuole che la sua immagine pubblica influenzi la loro vita.

Naomi Campbell alla sfilata di Dolce&Gabbana Autunno/Inverno 2024-25

Naomi Campbell in smoking a Che Tempo che Fa

Tornata in passerella durante questa Fashion Week sfilando per Dolce&Gabbana, Naomi Campbell ha scelto proprio una creazione della Maison italiana per l'intervista da Fabio Fazio. La top model ha sfoggiato un lungo abito nero allacciato in vita della collezione appena svelata e caratterizzato da un ampio bavero in seta lucida. Lo show Autunno/Inverno 2024-25 del brand era dedicato allo smoking, abito elegante dell'armadio maschile che viene trasformato in un seducente indumento femminile. Sotto l'abito la modella ha sfoggiato una camicia nera trasparente e ha completato il look con una cravatta, mentre i lunghi capelli sono stati lasciati sciolti.