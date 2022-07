Annalisa al Tim Summer Hits in tuta cut out: brilla sul palco con le maxi zeppe argentate Annalisa per il palco del Tim Summer Hits ha scelto l’intramontabile nero, aggiungendo un tocco di luce con un paio di scintillanti zeppe argentate.

A cura di Giusy Dente

Annalisa in Stella McCartney

Questa estate balleremo in spiaggia al ritmo di Tropicana, il brano che vede collaborare Annalisa e i Boomdabash per la prima volta. La band salentina è nota per i successi estivi e i tormentoni con cui accompagna gli italiani di anno in anno. In passato è stata la volta di Karaoke e Mambo salentino entrambe con Alessandra Amoroso, Non ti dico no con Loredana Bertè, Don't worry. Annalisa è la voce che hanno scelto per l'estate 2022, una hit realizzata all'insegna delle contaminazioni musicali. Si sono esibiti durante la tappa di Rimini del Tim Summer Hits, che ha visto salire sul palco tra gli altri anche Arisa (in look rosso fuoco) ed Elettra Lamborghini (con un audace body perizoma).

Il look di Annalisa

Nella seconda puntata del Tim Summer Hits, il programma musicale di Rai 2 presentato da Stefano De Martino e Andrea Delogu, Annalisa si è esibita al fianco dei Boomdabash con un outfit metallico in blu elettrico firmato Renato Balestra. Ha completato il look con un paio di cuissards in camoscio blu cobalto, alti fin sopra al ginocchio. La cantante ha uno stile trendy e alla moda, in cui dominano i colori, gli elementi scintillanti, con focus quasi sempre sulle gambe.

in foto: jumpsuit Stella McCartney

Ma quando vuole dare un tocco più chic, la scelta cade sul più intramontabile dei look: il total black. La terza puntata del Tim Summer Hits è stata infatti in nero: ha indossato una jumpsuit con dettaglio cut out sul fianco sinistro e sulla spalla destra. Il capo appartiene alla collezione SS22 di Stella McCartney e costa 1195 euro. La cantante ha abbinato la sexy tuta aderente a un paio di scintillanti scarpe con zeppa altissima, in argento: sono il tocco di luce per brillare sul palco.