Annalisa, la trasformazione a Battiti Live: il ritorno sul palco è con i capelli lunghissimi Annalisa è tra gli artisti che si sono esibiti sul palco di Battiti Live durante la prima puntata andata in scena a Bari. Il dettagli che non è passato inosservato? Complice un drastico cambio look, la cantante è apparsa radicalmente trasformata.

A cura di Valeria Paglionico

È tornato Battiti Live, il festival musicale itinerante dell'estate presentato da Elisabetta Gregoraci che dà spazio a tutti i tormentoni della bella stagione. Anche quest'anno il programma è stato registrato a metà giugno ma la prima puntata, quella andata in scena a Bari, è stata trasmessa su Italia 1 con qualche settimana di ritardo, il 5 luglio. Tra gli artisti che si sono esibiti sul palco c'è anche Annalisa, che con i Boomdabash ha presentato la sua nuova hit dell'estate intitolata Tropicana. Era dallo scorso anno che non la si vedeva spesso agli eventi ufficiali ma per il ritorno in tv ha deciso di cambiare look: ecco la trasformazione sul palcoscenico di Battiti Live.

Il look di Annalisa a Battiti Live

Annalisa è tra le protagoniste della prima puntata di Battiti Live 2022, in occasione della quale ha presentato per la prima volta live la sua Tropicana. Trattandosi di un gran ritorno sul palco, non poteva che curare il look nei minimi dettagli. Ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità abbinando una minigonna zebrata sui toni del viola e nero a un top trasparente total black, un modello con le maniche lunghe e due coppe contornate da una fila di cristalli scintillanti. Così facendo ha lasciato in vista il tatuaggio a forma di conchiglia la centro del seno. Per completare il tutto ha scelto un paio di audaci sandali in verde metallizzato con tacco maxi e plateau.

Annalisa nella prima puntata di Battiti Live

Annalisa con una nuova acconciatura sul palco

A fare la differenza nel look di Annalisa a Battiti Live sono stati i capelli. Siamo sempre stati abituati a vederla con un taglio medio ma ora le cose sono cambiate: la cantante sfoggia una chioma extra long che le arriva fin sotto al seno. Non ha rinunciato al rosso ramato, il colore naturale che la contraddistingue fin dagli esordi ad Amici di Maria De Filippi. Considerando il fatto che di recente sui social si era mostrata con un adorabile long bob, probabilmente il cambio look improvviso ed estremo è legato all'aggiunta di alcune extension. La cosa certa è che Annalisa in questa nuova versione "Madre Natura" è splendida, a prova del fatto che la sua estate sarà all'insegna del glamour.