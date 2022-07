Elodie in versione “metallica”: sul palco del TIM Summer Hits spopola con look arancio e treccine Elodie al TIM Summer HIts si è imposta con la sua musica travolgente e un look coloratissimo (in stile anni Duemila).

Elodie è tra i grandi protagonisti dell'estate 2022. La cantante anche questa estate non ha deluso i fan e ha rilasciato un tormentone destinato a spopolare nelle settimane a venire, tutto da cantare e ballare. Dopo Guaranà e Margarita con cui aveva deliziato i suoi ammiratori nel 2019 e 2020, ora è la volta di Tribale. Non poteva mancare il ritmo coinvolgente di questo brano sul palco del TIM Summer Hits, l'appuntamento musicale di Rai2 condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu. Lo show porta in scena tutti gli artisti del momento ed Elodie appuntamento dopo appuntamento si sta imponendo sia con la sua musica che col suo stile.

Elodie icona dell'estate 2022

Dopo aver preso parte alla tappa romana del TIM Summer Hits, Elodie si è esibita anche a Trieste. Lo show è stato trasmesso ieri sera, 25 luglio, su Rai 2. Oltre a lei c'erano anche tanti altri esponenti del panorama musicale del momento: Coez, Michele Bravi, LRDL, Aka7even, Nek, Elisa. Nella Capitale la 32enne aveva scelto un look total black: lo stylist Lorenzo Posocco (che cura anche i look di Dua Lipa) sta costruendo su di lei un'estetica molto anni Duemila, che è quella che domina anche nel video di Tribale. Minigonne, jeans a vita bassissima con intimo bene in vista: insomma, è il ritorno di una serie di elementi che spopolavano una ventina di anni fa.

Anche per il concerto triestino Elodie ha ripescato nel guardaroba del passato. Ha indossato un completo arancione firmato Diesel: minigonna a vita alta e maglietta a maniche lunghe abbottonata solo all'altezza del seno. In passato ha già indossato le creazioni del brand: per festeggiare l'uscita del nuovo singolo, il mese scorso, ha sfoggiato una tutina effetto seconda pelle di Diesel, nella nuova collezione disegnata da Glenn Martins. La cantante in questi giorni è tornata alla sua chioma naturale: scura e con onde morbide. Al momento della registrazione del concerto, però, il suo look era molto diverso: la cantante portava delle lunghe extension con treccine, un look simile a quello sfoggiato nel video di Tribale. L'icona fashion di questa estate è senza dubbio lei.