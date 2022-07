Elodie al matrimonio in Puglia col look in maglia: è trendy con gonna multicolor e onde tra i capelli Elodie è volata ad Alberobello per il matrimonio di una coppia di amici e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile. Il suo look “da invitata” era un’esplosione di colori con una gonna a zig-zag e un top scollato e variopinto.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è una delle artiste simbolo dell'estate 2022: dopo aver spopolato per tutta la primavera con la sua Bagno a mezzanotte, è tornata a scalare le classifiche con Tribale, la hit diventata già un tormentone. Ora calca i palcoscenici più ambiti del nostro paese, incantando tutti con i suoi look fatti di micro tutine e completini arcobaleno. Nelle ultime ore è volata in Puglia per un evento speciale: il matrimonio dei due amici Mario Di Fabio e Gianni Chiffi. Quale migliore occasione di questa per riscrivere le regole degli outfit da cerimonia? Tra una canotta con la scollatura generosa, una gonna "a zig-zag" e delle mules trasparenti, si è trasformata in una vera e propria dea.

Quanto costa la gonna a righe di Elodie

Il matrimonio dei due amici di Elodie si è tenuto ad Alberobello e la cantante non ha potuto fare a meno di lasciarsi immortalare sullo sfondo degli iconici trulli, rivelando così l'outfit scelto per l'evento.

Elodie con gli amici Mario Di Fabio e Gianni Chiffi

Sotto consulenza del suo stilyst Lorenzo Posocco, ha abbinato una canotta a costine in maglia variopinta a una gonna midi decorata con delle righe multicolor a zig-zag. Si tratta di un modello firmato Missoni, caratterizzato da una silhouette sinuosa, una cascata di paillettes scintillanti e l'orlo asimmetrico e sfrangiato (prezzo 980 euro). Per completare il tutto ha "riciclato" delle scarpe già sfoggiate qualche giorno fa, le mules total green in pvc trasparente di Amina Muaddi.

Gonna Missoni

Elodie con le beach waves effetto spettinato

Il dettaglio che ha fatto la differenza nel look di Elodie? I capelli. La cantante, che già da diversi giorni è tornata alla sua chioma "naturale" ma senza rinunciare alle extension maxi, ha optato per una piega sciolta con delle adorabili beach waves effetto spettinato. A realizzarla è stata il suo parrucchiere di fiducia Norino Extension che, come mostrato nelle Stories, l'ha accompagnata all'evento, permettendole di trasformarsi in una vera e propria dea. In quanti prenderanno ispirazione dalla scelta di stile di Elodie per partecipare a un matrimonio in estate? L'unica cosa certa è che la cantante non smette mai di sorprendere grazie al suo animo fashion.