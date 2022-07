Elodie mostra la trasformazione con le extension: il nuovo look coi capelli lunghi e mossi Elodie sembra proprio non trovare “stabilità” con la sua chioma e, dopo aver alternato per mesi treccine XXL e capelli al naturale, ora ha cambiato ancora una volta look. Ha applicato di nuovo le extension ma ha lasciato la chioma lunghissima mossa con delle adorabili beach waves.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è la regina dell'estate 2022: dopo aver spopolato per tutta la primavera con la sua Bagno a mezzanotte, ora è tornata a scalare le classifiche con Tribale, la hit diventata già un tormentone. Oltre a partecipare a tutti i festival musicali del nostro paese, da Battiti Live al Tim Summer Hits, è tornata anche ai concerti live (con tanto di tutine aderentissime e colorate che hanno messo in risalto la silhouette). Il dettaglio che l'ha resa ancora più glamour? Le treccine XXL. Negli ultimi tempi, però, si era mostrata spesso con il caschetto corto e "naturale", a prova del fatto che il cambio look drastico era dietro l'angolo. Nelle ultime ore, poi, ha rivelato il suo ultimo colpo di testa.

Il nuovo look di Elodie

Elodie è la regina del trasformismo e ne ha data l'ennesima prova sui social, dove ha rivelato l'ennesimo cambio look. Si è mostrata tra le grinfie del suo nuovo parrucchiere, apparendo meravigliosa e sorridente con i capelli lunghissimi, scuri e mossi. Ha detto addio alle treccine ma non ha rinunciato alle lunghezze extra trasformandosi così in una moderna Venere. L'hairstylist ha inoltre sottolineato che la chioma sauvage XXL sarà perfetta anche quando bagnata con l'acqua di mare. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il suo debutto sul palco in questa sensualissima versione.

Elodie ha un nuovo parrucchiere

Dalla fine della primavera ad ora Elodie aveva sempre affidato la sua chioma alle amiche Paola e Pamela Ameyibor, le hairstylist specializzate in pettinature con le trecce che hanno firmato l'acconciatura XXL sfoggiata nel video di Tribale. Oggi, però, la cantante ha cambiato parrucchiere. Sebbene non abbia rinunciato alle lunghezze extra, pare aver detto addio alle trecce: è per questo che si è affidata a Norino Parla, il direttore dell'omonimo salone milanese specializzato in extension. L'hairstylist non ha esitato a fotografarsi al fianco della cantante a "opera finita", mostrando con fierezza i suoi "nuovi" capelli lunghissimi e mossi.