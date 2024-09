video suggerito

La trasformazione di Zayn Malik: è irriconoscibile con barba folta e capelli lunghi L’Ex membro dei One Direction ha un nuovo look molto grintoso, con barba lunga e capelli leggermente arruffati sulla fronte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Zayn Malik

A New York è in corso la Settimana della Moda, appuntamento imperdibile che sta attirando celebrities provenienti da ogni parte del mondo. In occasione della sfilata di Off-White è stato avvistato anche Zayn Malik. L'ex membro dei One Direction, 31 anni, era in prima fila con Camila Cabello e Paris Jackson. È stata una delle sue rare apparizioni pubbliche, dopo quella agli US Open, pochi giorni prima. Impossibile non notare la trasformazione del cantante, apparso quasi irriconoscibile con un nuovo look estremamente grintoso.

Il nuovo look di Zayn Malik

Sono lontani i tempi dei One Direction, quando Zayn Malik era poco più che ventenne. Oggi porta avanti con successo la carriera da solista, si è cimentato come attore, è padre di una figlia di tre anni, Khai, che ha avuto con l'ex compagna Gigi Hadid. Sono stati insieme dal 2015 al 2021, mentre attualmente la supermodella sta frequentando Bradley Cooper. Il cantante da diversi anni è ospite fisso alle sfilate e agli eventi del settore moda.

Zayn Malik in BOSS

Domenica 8 settembre, per esempio, è stato ospite della sfilata di Off-White, che ha portato in passerella la collezione Primavera/Estate 2025. Per l'occasione ha indossato una giacca di pelle marrone con dettagli coccodrillo, abbinata a dolcevita e pantaloni neri. Erano presenti anche Flavor Flav, Mary J Blige, Paris Jackson, Camila Cabello.

Leggi anche Settembre è il lunedì dell'anno: uno studio spiega perché proviamo paura al rientro

Zayn Malik in Off-White

Impossibile non notare il nuovo hair look del cantante, diverso dal solito, all'insegna di barba folta e capelli lunghi. In passato coi capelli ha giocato molto: li ha portati neri, biondo platino, rasati ai lati e rasati completamente, con le punte sollevate, ma stavolta ha dato un tocco particolarmente grintoso al suo aspetto. Barba folta e capelli lunghi anche finale femminile tra Sabalenka e Pegula agli US Open Tennis Championship di New York. Qui il cantante ha indossato un total look BOSS con cappotto lungo di pelle e occhiali. La barba incolta l'aveva anticipata già nel video di Shoot At Will, tratto dal suo ultimo album Room Under the Stairs. Tra i commenti del video condiviso su Instagram spicca proprio quello di Mike Webb Jr., il suo barbiere. Il prossimo appuntamento in programma per il cantante saranno gli Ethnicity Awards.