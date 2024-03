Bradley Cooper e Gigi Hadid sono una coppia: nuovi avvistamenti a New York C’è grande feeling e assoluta naturalezza nello star insieme, senza avere paura di paparazzi o curiosi. A questo punto si attende solo il primo red carpet insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Bradley Cooper e Gigi Hadid sono una coppia, ormai è ufficiale. Dopo l'ultima foto pubblicata su Instagram da un sito specializzato, arrivano quelle di People. Il magazine statunitense racconta che la coppia ha partecipato a una cena per il compleanno della star di Queer Eye, Antoni Porowski, e una fonte dice al magazine che la coppia sembrava essere affiatata e felice.

Il gossip sulla nuova coppia che fa impazzire Hollywood

Bradley Cooper, tra i protagonisti all'ultima cerimonia degli Oscar con il suo "Maestro", sembrava in forma smagliante durante la cena, come fa sapere la fonte, aggiungendo che lui e Gigi Hadid, 28 anni, erano "carini" insieme. Arrivano dettagli anche su quello che hanno cenato al Via Carota, un ristorante italiano gettonatissimo: mix di antipasti, due primi piatti e champagne. Lo scorso ottobre, la coppia è stata vista cenare insieme per la prima volta proprio al ristorante italiano nel West Village. La fonte ha poi rivelato:

Entrambi hanno cose in comune quindi è possibile che la loro relazione possa evolversi. Al momento sembra molto tranquilla la situazione, ma entrambi hanno figli, grandi carriere, vite occupate e capiscono com'è la vita in questo momento.

Entrambi genitori, il passato aiuta

Il fatto che siano entrambi genitori starebbe aiutando il legame tra loro. Come è noto, Bradley Cooper ha una figlia di 6 anni con la ex Irina Shayk, si chiama Lea De Seine. Gigi Hadid, invece, ha una figlia di tre anni di nome Khai, nata dalla relazione con Zayn Malik. Secondo la fonte: "Le piace che Bradley sia un padre, perché capisce. Lo trova più maturo rispetto agli uomini con cui è stata in passato". Questo è almeno il decimo avvistamento della coppia dal mese di ottobre. C'è grande feeling e assoluta naturalezza nello star insieme, senza avere paura di paparazzi o curiosi. A questo punto si attende solo il primo red carpet insieme.