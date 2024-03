Rupert Murdoch si sposa a 92 anni: per il magnate dell’editoria è il quinto matrimonio Rupert Murdoch dopo quattro divorzi, è pronto per un nuovo matrimonio. A 92 anni il magnate australiano ha annunciato, scrive il New York Times, che a giugno sposerà la nuova compagna Elena Zhukova, biologna 67enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Dopo quattro divorzi, Rupert Murdoch crede ancora fermamente nell'amore: a 92 anni ha annunciato il fidanzamento con Elena Zhukova, biologa molecolare 67enne. Il produttore televisivo australiano naturalizzato statunitense, scrive il New York Times, ha dichiarato che sposerà la compagna il prossimo giugno, un anno dopo averla incontrata per la prima volta.

Le nozze con Elena Zhukova dopo la rottura da Ann Lesley Smith

Dopo la separazione dall'ultima moglie, Jerry Hall, ex compagna di Mick Jagger, scaricata dal magnate australiano via e-mail nel giugno 2022, scrive il New York Times, Rupert Murdoch sarebbe pronto a convolare per la quinta volta a nozze con la fidanzata Elena Zhukova. La loro storia d'amore è iniziata la scorsa estate, dopo la rottura da Ann Lesley Smith (che avrebbe dovuto sposare). Si sarebbero conosciuti grazie alla terza moglie, Wendi Deng, si legge, cara amica della biologa. Gli inviti per il matrimonio sarebbero già partiti e l'evento si terrà a Moraga, nella tenuta di Murdoch in California.

I matrimoni e figli di Rupert Murdoch

Rupert Murdoch è stato sposato quattro volte e ha sei figli. Il suo primo matrimonio è stato con Patricia Booker, ex assistente di volo di Melbourne, dalla quale ha avuto una figlia, Prudence. Dopo aver divorziato nel 1967, il magnate australiano ha sposato la giornalista scozzese Anna Torv, con il quale è stato per più di trent'anni e con la quale condivide i figli Elisabeth, Lachlan e James, tutti inseriti all'interno del board dell'enorme impero mediatico del magnate. Ha poi sposato la donna d'affari di origine cinese, laureata all'Università di Yale, Wendi Deng, prima di divorziale nel 2013. Nel 2016 annunciava il fatidico sì a Jelly Hall, attrice ed ex compagna di Mick Jagger, ma anche con lei la storia, dopo 6 anni, è giunta al capolinea. Il cuore di Rupert Murdoch, stando al New York Times, è pronto a giurare nuovamente amore eterno alla nuova compagna Elena Zhukova.