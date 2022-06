Rupert Mardoch a 91 anni divorzia da Jerry Hall Rupert Murdoch e Jerry Hall hanno divorziato: questa è la notizia che campeggia sulle varie testate americane che hanno citato fonti anonime. Si tratterebbe del quarto divorzio per il magnate dei media australiano, dopo sei anni di matrimonio.

A cura di Ilaria Costabile

Rupert Murdoch e Jerry Hall avrebbero divorziato, secondo quanto riporta il New York Times che insieme ad altre testate americane diffonde la notizia citando fonti anonime. Sarebbe il quarto divorzio per il magnate dei media americani, che aveva sposato l'attrice nonché ex compagna di Mick Jagger, nel 2016 nella chiesa di St Bride a Fleet Street, al centro di Londra. Nel giorno delle nozze si era definito "l'uomo più fortunato e felice del mondo", ma se la notizia dovesse essere confermata, è evidente che qualcosa sia andato storto.

Il quarto divorzio per Murdoch

La storia d'amore tra i due aveva attirato non pochi interessi da parte dei tabloid competitor del The Sun che, infatti, seguivano la coppia in ogni dove e coglievano ogni piccolo dettaglio del loro matrimonio, pubblicando scatti che li ritraevano insieme di continuo e infatti non sembrava ci fossero problemi tali da scatenare una separazione ufficiale. Il divorzio in sé non dovrebbe procurare particolari danni alla struttura societaria dell'impero mediatico creato da Murdoch, ma potrebbero esserci delle ripercussioni sulle varie società che al magnate australiano fanno capo e che si distinguono dalla Fox al "New York Post", al "Wall Street Journal" in America, al tabloid "The Sun" e al "Times" nel Regno Unito e a Sky News in Australia. A queste si uniscono anche centinaia di altre emittenti locali sparse per il mondo. Murdoch ha fatto in modo di non essere mai escluso del tutto dalla successione e di essere sempre informato su tutto quello che accade

La gestione dell'impero di Murdoch

Con il tempo il 91enne ha demandato le sue attività e ha fatto in modo che anche i figli prendessero parte alla gestione del suo impero. Dai precedenti matrimoni, infatti, Murdoch ha avuto sei figli: Prudence con la prima moglie Patricia Booker, modella australiana da cui divorziò nel 1965; Elizabeth, Lachlan e James dalla seconda moglie Anna, con la quale aveva condiviso tre decenni di matrimonio fino al 1999, quando poi sposò Wendi Deng, dalla quale ha avuto altre due figlie Grace e Chloe.