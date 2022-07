Francesco Moser sul divorzio da Carla Merz: “Come Totti e Ilary? No, siamo in buoni rapporti” “La notizia è vecchia, siamo separati da tre anni, abbiamo firmato le carte per il divorzio a maggio. Qualcuno deve aver scovato la notizia in Municipio”, spiega l’ex campione di ciclismo a proposito del divorzio dalla moglie.

A cura di Giulia Turco

Dopo che la notizia del divorzio ha suscitato così tanto clamore, Francesco Moser padre di Ignazio ha rotto il silenzio sulla separazione dalla moglie Carla Merz. Lo ha fatto rilasciando un’intervista al Corriere della sera e snocciolando i motivi che dopo 42 anni di matrimonio hanno spinto lui e Carla hanno a proseguire ognuno per la propria strada.

Francesco Moser e Carla Merz sono separati già da 3 anni

Loro sono i suoceri di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e, da un giorno all’altro, le loro vicende familiari sono finite al centro delle cronache rosa come fossero una vera famiglia vip. In realtà loro, Francesco Moser e Carla Merz, non hanno nulla a che fare col mondo della tv, se non per qualche sporadica apparizione da Barbara d'Urso insieme al figlio e a Cecilia. Già allora si erano conquistati la simpatia del pubblico, però. Ignazio dal padre ha ereditato la passione per il ciclismo, per poi dedicarsi al mondo dei reality. Perché dunque tanto clamore? “Forse perché è venuto fuori insieme a quello di Totti”, ironizza Moser senior campione di ciclismo soprannominato “Lo Sceriffo” “In realtà la notizia è vecchia, siamo separati da tre anni, abbiamo firmato le carte per il divorzio a maggio, due mesi fa. Qualcuno deve aver scovato la notizia in Municipio”.

Nessuna nuova fiamma nella vita di Francesco Moser

“La vera notizia è che siamo rimasti sposati per 42 anni”, scherza Moser a proposito della sua improvvisa notorietà sui giornali di gossip. "A me è sempre piaciuto vivere in modo dinamico, conoscere persone e posti nuovi o ritrovare vecchi amici viaggiando e pedalando. Alla Carla ho proposto fin dall'inizio della nostra relazione di venire in giro con me, ma non è il tipo di vita che le piaceva e io ho sempre rispettato le sue scelte", spiega Moser. Il loro divorzio però è ben diverso dal clima di astio che sembra scorrere in casa Totti. “Siamo rimasti in buoni rapporti. Ci sentiamo, ci vediamo, mangiamo assieme, ci occupiamo dei nostri figli che sono grandi ma hanno sempre bisogno dei genitori”, assicura l’ex campione pronto a smentire una possibile nuova fiamma. “No, no, non c’è nessun’altra, si figuri”, si affretta a chiarire.