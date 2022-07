I genitori di Ignazio Moser Francesco e Carla Merz divorziano dopo 41 anni di matrimonio Francesco Moser e Carla Merz, i genitori di Ignazio Moser e suoceri di Cecilia Rodriguez, hanno divorziato dopo oltre 40 anni di matrimonio fa sapere il quotidiano Adige: si legge che erano già separati da quattro anni.

A cura di Gaia Martino

I genitori di Ignazio Moser, Francesco Moser e Carla Merz divorziano. È il quotidiano l'Adige a far sapere che la coppia, una delle più note e longeve del Trentino Alto Adige, ha firmato il documento di divorzio mettendo la parola fine al matrimonio che durava da oltre 40 anni. Si sposarono nel dicembre del 1980 in piazza Duomo a Trento: il grande campione del ciclismo, che fu soprannominato Lo sceriffo, e la sua Carla Merz, raccolsero in piazza una folla di persone per l'evento. Da quattro anni sarebbero separati, si legge, e solo nelle ultime ore avrebbero definitivamente chiuso il matrimonio.

La notizia il giorno prima del compleanno di Ignazio Moser

Domani, 14 luglio 2022, Ignazio Moser compirà 30 anni e proprio oggi, alla vigilia del trentesimo compleanno, l'Adige fa sapere che i suoi genitori divorziano. L'ex concorrente del GF Vip, oggi fidanzato con Cecilia Rodriguez, si trova ora in Puglia, pronto per i festeggiamenti: attraverso il suo profilo Instagram non ha condiviso alcun dettaglio o commento sulla vicenda personale dei genitori. Ma da qualche anno condivideva, in occasione del compleanno della mamma o del papà, foto solo con il festeggiato e non scatti di famiglia. Il quotidiano fa sapere infatti che la coppia era già separata da 4 anni e nelle ultime ore avrebbero firmato il documento di divorzio mettendo così un punto alla loro unione dopo oltre 40 anni di matrimonio.

Il siparietto in tv di Cecilia Rodriguez e il suocero Francesco Moser

Il campione di ciclismo e la fidanzata del figlio, Cecilia Rodriguez, furono ospiti insieme a Mattino Cinque e diedero vita ad un siparietto esilarante. Francesco Moser bacchettò l'argentina sostenendo che avrebbe dovuto imparare a fare l'orto. “È una brava ragazza ma non è molto abituata alle faccende domestiche, imparerà" disse, e subito arrivò la replica dell'influencer: "È bravo ma vuole mettermi in riga". Papà Francesco spera che il figlio e la fidanzata conosciuta al GF Vip possano un giorno sposarsi nei territori che appartengono alla famiglia Moser, in Trentino.