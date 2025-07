Gabriele Greggio sposo, le nozze con Carla Ballerio dopo il rito civile a dicembre: la dedica del padre Ezio

Gabriele Greggio e Carla Ballerio sposi. Dopo il matrimonio con rito civile celebrato a dicembre a Monte Carlo, il figlio di Ezio Greggio e la moglie hanno festeggiato il loro amore con una seconda cerimonia a Capri, in Costiera Amalfitana. Sui social il racconto del grande giorno in famiglia, all’insegna del divertimento e della condivisione.

Le nozze di Gabriele Greggio a Capri, la dedica del padre Ezio

Dopo il matrimonio civile lo scorso dicembre a Monte Carlo, dopo la coppia vive, Gabriele Greggio e Carla Ballerio hanno celebrato il loro amore con una seconda festa sull'Isola di Capri nel weekend di luglio appena trascorso. Sui social alcuni dei momenti più emozionati della festa: un pranzo alla presenza di parenti e amici nel romantico ristorante Villa Verde, una location affacciata direttamente sul mare, poi i festeggiamenti durati fino a notte fonda, che si sono spostati anche nel celebre locale Anema e Core dell'isola. Non è mancato il momento del taglio della torta e il brindisi. Su Instagram, il papà dello sposo Ezio Greggio ha condiviso uno scatto del figlio e della neo moglie, scrivendo: "Tanta felicità e buona vita. New entry in Greggio's Family".

Il rito civile lo scorso dicembre a Monte Carlo

Gabriele Greggio e Carla Bellerio si sono sposati con rito civile a Monte Carlo, città natale della sposa e luogo in cui vivono insieme. "Credevo che il rito in Comune fosse una formalità burocratica o poco più, inizialmente non ci ho dato molto peso invece è stato davvero emozionante, molto più di quanto mi aspettassi", aveva spiegato la neo sposa a Vanity Fair dopo la cerimonia. I due si sono conosciuti due anni fa e da allora non si sono più separati: Greggio viveva a Londra, di professione è un attore e oggi è il fondatore della Monte Carlo Acting Academy, mentre la compagna è creative director and tableware expert di Sabrina Monte-Carlo. "Non faremo una festa enorme ma se per questo primo matrimonio erano presenti solo parenti e amici strettissimi, in quell’occasione amplieremo un po’ il numero di invitati", avevano invece spiegato rispetto alla festa appena organizzata.