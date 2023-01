Rupert Murdoch a 92 anni pensa ancora all’amore: sta con Ann-Lesley Smith di 25 anni più giovane Il magnate americano riparte dalla cantante country: avvistati entrambi alle Barbardos mentre lui continua ad avere tensioni con la quarta ex moglie.

Rupert Murdoch con Jerry Hall, da cui ha divorziato nel 2022.

Rupert Murdoch ha un nuovo amore. A sei mesi dal divorzio da Jerry Hall, il magnate americano 92enne è stato visto in vacanza alle Barbados con Ann-Lesley Smith, cantautrice, di 25 anni più giovane. "Si sono conosciuti a novembre", dicono fonti vicine alla coppia, "e sono molto felici". Il baronetto dei media avrebbe incontrato la cantante a novembre e da quel momento non si è lasciata più. Lei sarebbe stata anche ufficialmente presentata tra "gli affari di famiglia", partecipando a una cena di Natale in casa Murdoch, a Mayfair.

Le tensioni con la ex moglie

The Independent ha contattato il portavoce ufficiale di Rupert Murdoch per un commento. Pare che in questo momento ci siano grandi tensioni con la ex quarta moglie, Jerry Hall, rimasta scioccata dalla separazione avvenuta nel 2022. Amici intimi della coppia hanno suggerito che sarebbero stati i figli di lui a suggerire di lasciare andare Jerry Hall, che ha invece dichiarato di amare ancora il suo ex marito. Le tensioni tra i due sarebbero cominciate ad emergere durante la pandemia di Covid19, nel 2020.

Chi è Ann-Lesley Smith

Ann-Lesley Smith è una cantante country che è stata sposata precedentemente con il musicista e imprenditore Chester Smith, con il quale ha registrato un album nel 2005, "Captured by Love". Suo marito morì nel 2008, all'età di 78 anni.

Tutti i matrimoni di Rupert Murdoch

Rupert Murdoch è stato sposato quattro volte e ha sei figli. Il suo primo matrimonio è stato con Patricia Booker, un'ex assistente di volo di Melbourne, dalla quale ha avuto una figlia, Prudence. Dopo aver divorziato nel 1967, Murdoch ha sposato la giornalista scozzese Anna Torv, con la quale condivide i figli Elisabeth, Lachlan e James. Tutti e tre i figli sono inseriti all'interno del board dell'enorme impero mediatico del magnate.