Rupert Murdoch a 91 anni si gode la fuga d’amore ai Caraibi con la nuova compagna A pochi mesi dalla fine del matrimonio con Jerry Hall, “Lo Squalo” si è subito lanciato in una frequentazione con Ann-Lesley Smith, musicista e speaker radiofonica di 25 anni più giovane. Insieme sono volati alla volta delle romantiche Barbados, come una qualunque coppia di innamorati.

Che Rupert Murdoch non abbia alcuna intenzione di rinunciare all'amore è una certezza. Il magnate americano dell'editoria ha alle spalle un "curriculum" di matrimoni lungo circa 70 anni. Eppure alle donne, all'età di 91 anni, non ha alcuna intenzione di rinunciare. Dopo il recente divorzio dalla quarta moglie, di recente l'imprenditore è finito di nuovo in cima alle cronache rosa per la sua nuova fiamma.

L'amore tra Rupert Murdoch e Ann-Lesley Smith

Era agosto del 2022 quando Murdoch annunciava la fine del matrimonio con Jerry Hall. Soprannominato "lo squalo', l'imprenditore si è subito lanciato in una frequentazione (chissà se già in corso prima del divorzio) con Ann-Lesley Smith, musicista e speaker radiofonica di 25 anni più giovane. I due hanno trascorso insieme il Natale nella casa londinese di Murdoch e subito dopo sono partiti per una fuga d'amore alla volta delle Barbados, dove sono ospiti del barone Anthony Bamford, influente businessman britannico.

Chi è Ann-Lesley Smith la nuova fiamma di Murdoch

Negli anni '70 si guadagnava da vivere come igienista dentale, poi il primo matrimonio le ha regalato la fortuna e Ann-Lesley Smith ha cambiato radicalmente vita. Peccato che il marito si sarebbe rivelato violento e col vizio dell'alcol, così ben presto chiese il divorzio e restò, per di più, senza un soldo in tasca per aver perso la causa.

In seguito si è risposata con Chester Smith, che è morto nel 2008 all'età di 78 anni, lasciandola vedova. “Le cose materiali non sono più importanti per me. Ciò che con ta sono le persone”, ha raccontato in seguito in un'intervista alla rete americana Con. "Ho avuto tutto quello che potevo desiderare. Sì, nel mio primo matrimonio guidavo una Ferrari, spendevo 65mila dollari al mese per i vestiti, ma in quel periodo ho anche pensato a suicidarmi".