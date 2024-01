Gigi Hadid e Bradley Cooper non si nascondono più: la storia d’amore è ufficiale Dopo mesi di gossip finalmente Gigi Hadid e Bradley Cooper sono stati paparazzati insieme: i due sono una coppia ufficiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Gigi Hadid e Bradley Cooper non si nascondono più. Dopo mesi di pettegolezzi – in realtà, questa storia era il classico ‘segreto di Pulcinella – finalmente sono stati beccati dai paparazzi in pubblico, durante una passeggiata a Londra, mano nella mano. La foto è stata postata da un profilo Instagram fan di Gigi Hadid.

La prima foto insieme

Questa immagine postata dal profilo Instagram @followjennerhadids è la prima dopo tantissime indiscrezioni che arrivano addirittura da ottobre 2023. La prima foto ufficiale è stata scattata soltanto il 23 gennaio. Nelle foto, la modella si vede mentre indossa la stessa maglietta bianca e la stessa giacca di pelle nera che indossava prima di imbarcarsi sul volo da New York a Londra. Questo starebbe a significare, secondo gli esperti di gossip, che Gigi Hadid avrebbe raggiunto Bradley Cooper a Londra. L'attore ha provato a nascondersi dietro un cappello vistoso e dietro un paio di occhiali da sole, ma non c'è stato nulla fare. I paparazzi li hanno centrati in pieno.

La vita sentimentale di Gigi Hadid e Bradley Cooper

La vita sentimentale di Gigi Hadid è stata molto turbolenta. Lei ha iniziato a frequentare il cantante inglese Zayn Malik alla fine del 2015 ma poi i due si sono lasciati nel novembre 2018 dopo tre anni insieme. A dicembre 2019, la coppia ha avuto il più classico dei ritorni di fiamma e nel 2020 ha avuto la prima figlia, Khai. Nell'ottobre 2021 si sono separati definitivamente. La vita sentimentale di Bradley Cooper è stata altrettanto burrascosa: nel 2006 ha sposato l'attrice Jennifer Esposito, ma il matrimonio è terminato pochi mesi dopo. Dal 2015 al 2019 è stato legato alla top model Irina Shayk e la coppia ha avuto una figlia nel 2017. Su di lui, ci sono state voci (rimaste tali) di una relazione con l'attrice Lady Gaga.