"Il figlio di Madonna rovista tra i rifiuti per cercare cibo", David Banda interviene per chiarire Stando a quanto riporta il New York Post, durante un diretta Instagram il figlio di Madonna avrebbe raccontato di non avere abbastanza soldi per il cibo e di cercarlo rovistando tra i rifiuti. A qualche giorno di distanza, il 18enne David Banda ha fatto chiarezza: "Non sto vivendo per strada, morendo di fame. Mia mamma mi sostiene".

A cura di Elisabetta Murina

"Mi rendo conto che non ho abbastanza soldi per procurarmi del cibo e rovisto tra i rifiuti". Durante una diretta Instagram, il figlio di Madonna ha fatto alcune rivelazioni sulle sue condizioni di vita che non sono passate inosservate sui social. Davide Banda, 18 anni, stando a quanto racconta il New York Post, vivrebbe per strada dopo aver lasciato la casa della madre e cercherebbe cibo rovistando tra i rifiuti, non avendo abbastanza soldi per comprarlo. In realtà non è come sembra: a fare chiarezza ci ha pensato il diretto interessato su Instagram.

Le parole del figlio di Madonna: "È bello rovistare per procurarmi del cibo"

Stando a quanto spiega il sito americano, durante una diretta Instagram lo stesso David Banda ha raccontato di aver lasciato la casa milionaria delle madre e di vivere dando lezioni di chitarra. Come Madonna, una delle sue più grandi passioni è proprio la musica. Non solo: il 18enne vivrebbe nel quartiere Bronx, a New York, e non avendo abbastanza soldi si procurerebbe il cibo rovistando tra i cassonetti della spazzatura: "È bello sperimentare che sono le nove di sera, che ho fame e mi rendo conto di non avere abbastanza soldi per procurarmi del cibo e rovisto tra i rifiuti. È divertente essere giovani". Poi ha anche parlato della sua vita privata, spiegando di star frequentando la modella 21enne Maria Autesta.

David Banda fa chiarezza sulla situazione

Il 18enne è presto intervenuto su Instagram e, con una storia pubblicata sul suo profilo, ha fatto chiarezza: è felice, non vive per strada ed è sostenuto da sua madre. "A tutti gli interessati. Mia mamma mi sostiene molto. L'ha sempre fatto. Sono molto felice nella mia vita non sto vivendo per strada, morendo di fame" Per favore smettetela di preoccuparvi, va tutto bene", sono state le sue parole.

