Elodie con il top “giraffa” all’evento di Valentino: si scatena con shorts e sandali mule La cantante Elodie lancia il look più sensuale dell’estate: un crop top con lunghe maniche svolazzanti in stile caftano, fresco e chic.

A cura di Beatrice Manca

Tra Elodie e Pierpaolo Piccioli, lo stilista di Valentino, è ormai nato un amore: la cantante di Tribale era tra gli ospiti vip alla sfilata Haute Couture in Piazza di Spagna, dove ha sfoggiato una tuta di paillettes fucsia, e poi ha preso parte agli eventi esclusivi della Maison, posando in compagnia dello stilista Pierpaolo Piccioli. La popstar ha poi postato le foto del party sui social scrivendo: "Nettuno gang", in riferimento alla città natale del designer.

Il top-caftano di Elodie

Dopo il party alle terme di Caracalla i festeggiamenti di Valentino sono andati avanti nel weekend con feste esclusive, dove Elodie ha sfoggiato un originale look ‘da spiaggia': un top corto sul davanti e più lungo dietro che rilancia la stampa giraffa in bianco e nero. La cappa asimmetrica fa parte della collezione Valentino Re-Edition: il modello originale è in vendita sul sito del brand a 1.600 euro. Elodie ha poi abbinato al top shorts neri a vita alta e un paio di mule – i sandali must have dell'estate – molto particolari: le scarpe con il tacco infatti erano coperti da morbide applicazioni in tessuto bianco che creavano un effetto ‘piumato'.

Il top caftano di Elodie è firmato Valentino

Elodie e Amina Muaddi con gli abiti gemelli

La stampa giraffa è un motivo molto presente nell'ultima collezione di Valentino: un omaggio agli archivi del brand italiano. Elodie non è stata l'unica a sceglierlo: anche la stilista Amina Muaddi, presente allo stesso evento, ha indossato un abito con una stampa simile. Muaddi ha creato uno dei marchi di scarpe più amati dalle star: il suo nome è circolato molto in relazione a un flirt, poi smentito, con il cantante ASAP Rocky, compagno di Rihanna.

Elodie e Amina Muaddi in Valentino

Amina Muaddi ha scelto un modello corto e scintillante, ricamato di paillettes, mentre Elodie un top con ampie maniche. Le due donne hanno liquidato l'incidente con una risata, facendosi fotografare insieme. Il messaggio comunque è chiaro: la stampa giraffa è la più cool dell'estate!