Elisabetta Gregoraci a Battiti Live: due look diversi e addominali in vista per l’ultima puntata Battiti Live è arrivato al termine e, in occasione dell’ultima puntata pre-registrata a Terni, Elisabetta Gregoraci ha dato il meglio di lei in fatto di stile: doppio look e nuova acconciatura per chiudere l’edizione del programma e dare appuntamento ai fan al prossimo anno.

È arrivata al termine una nuova stagione di Battiti Live, il festival musicale itinerante che ogni anno dà spazio a tutti i tormentoni estivi. Sebbene la puntata sia stata registrata a metà luglio a Trani, è andata in onda in prima serata su Italia 1 solo il 2 agosto. La protagonista indiscussa dell'evento è stata ancora una volta Elisabetta Gregoraci, che, dopo mindress di pizzo e serpenti gioielli sul seno, per portare a termine questa esperienza ha pensato bene di cambiare look. Sul palco non ha sfoggiato solo una nuova acconciatura con i capelli da dea, ha anche indossato due diversi outfit all'insegna della sensualità, così da chiudere in bellezza il programma.

Il primo look di Elisabetta Gregoraci con spacco vertiginoso

Sullo sfondo della Cattedrale sul mare di Trani, Elisabetta Gregoraci è diventata la grande protagonista dell'ultima puntata di Battiti Live. Per l'occasione ha puntato tutto su un doppio look ma in entrambi i casi ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità e glamour. Ha dato il via all'appuntamento finale in black&white con un lungo abito col bustier-gilet dalla scollatura maxi e la gonna plissettata con delle ruches su un lato e un vertiginoso pacco dall'altro. Tacchi a spillo e gioielli preziosi hanno reso ancora più glamour l'outfit provocante e fashion.

Il primo look di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live

Cambio d'abito per Elisabetta, il look mette il mostra i suoi addominali

Per salutare i fan e dargli appuntamento all'anno prossimo Elisabetta Gregoraci si è cambiata e ha dato spazio ai dettagli nude. Il secondo vestito è total black e, anche se all'apparenza sembra essere un completo con due pezzi separati, in verità è unito da una fascia sul fianco. Il look è firmato Grinas Atelier, che ha realizzato per lei un sinuoso abito con un audace cut-out sulla pancia che ha lasciato gli addominali in vista. Per completare il tutto ha scelto dei sandali gioiello in tinta col tacco 12 e dei cristalli sulla fascia.

Elisabetta Gregoraci in Grinas Atelier

La nuova acconciatura di Elisabetta Gregoraci

Non sono mancati i gioielli preziosi, dai bracciali griffati ai maxi cerchi, fino ad arrivare alla collana scintillante. A fare la differenza nel look di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live è stata però l'acconciatura. Per la puntata finale ha cambiato stile e ha reso la chioma extra long con delle maxi extension. Ha portato i capelli sciolti e ondulati con la fila centrale, trasformandosi così in una vera e propria dea. Per quanto riguarda il make-up, ha puntato su un ombretto scuro effetto smokey-eyes e su un lucidalabbra color nude. Insomma, la showgirl ha chiuso il programma con stile, distinguendosi per bellezza e sensualità.