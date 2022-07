Elisabetta Gregoraci a Battiti Live: nella seconda puntata osa con serpente e maxi scollatura Elisabetta Gregoraci è tornata sul palco di Battiti Live e ancora una volta ha sorpreso tutti col suo look. Per la seconda puntata ha scelto un minidress rosa cipria con un’audace scollatura gioiello decorata con un serpente di cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la nuova edizione di Battiti Live, il festival musicale e itinerante dell'estate che ogni anno dà spazio a tutte le hit che si contendono il titolo di tormentone della bella stagione. La padrona di casa è ancora una volta Elisabetta Gregoraci, che al fianco di Alan Palmieri ha dato l'ennesima prova di essere una talentuosa conduttrice. È stata proprio lei ad attirare tutti i riflettori durante la seconda tappa di Bari, puntata pre-registrata a giugno ma andata in onda 12 luglio su Italia 1: dopo il mini abito giallo limone che lasciava la schiena nuda, questa volta la presentatrice ha osato con una scollatura maxi che nasconde un insolito dettaglio gioiello.

Chi ha firmato il vestito rosa cipria di Elisabetta Gregoraci

Per la seconda puntata di Battiti Live Elisabetta Gregoraci ha osato in fatto di sensualità, mettendo così in risalto la silhouette da urlo e le forme mozzafiato che da sempre la contraddistinguono. Ha indossato un mini abito firmato Grinas Atelier, un modello monospalla in un delicato rosa cipria. Ha la gonna aderente che lascia le gambe scoperta e una audace maxi scollatura "incrociata" decorata con un serpente gioiello ricoperto di cristalli scintillanti. A renderlo ancora più glamour sono un maxi fiocco sulla spalla che crea un effetto strascico e un dettaglio taschino sulla gonna. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 200 euro.

Il minidress Grinas Atelier

Quanto costano i sandali griffati di Elisabetta Gregoraci

Per completare il tutto Elisabetta Gregoraci ha scelto un paio di sandali silver col tacco a spillp e le fascette sia sul collo del piede che sulla caviglia, per la precisione gli Harmony di Giuseppe Zanotti (prezzo 750 euro). Non ha rinunciato agli immancabili bracciali preziosi e ha aggiunto un tocco rock con un paio di orecchini a cerchio. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti, ondulati e con la fila molto laterale. Il dettaglio che però ha catalizzato le attenzioni dei media è stata la maxi scollatura, che ha reso il delicato outfit cipria super provocante. Insomma, la conduttrice riesce a mixare alla perfezione glamour, sensualità e scintillii, dando così prova di essere un'indiscussa icona fashion.