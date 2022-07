Elettra Lamborghini a Battiti Live con la tutina blu elettrico: cambia stile e sfoggia i codini Elettra Lamborghini è tornata a Battiti Live, insieme a Rocco Hunt e alla sua Caramello è stata tra le protagoniste della terza puntata. Cosa ha indossato sul palco? Oltre a sfoggiare una tutina blu elettrico, ha anche cambiato acconciatura.

A cura di Valeria Paglionico

Battiti Live, il festival musicale itinerante dell'estate, è tornato con una nuova edizione e ancora una volta dà spazio a tutti i tormentoni di stagione. La padrona di casa è Elisabetta Gregoraci, che in ogni puntata si sfida colpi di stile con le artiste che si esibiscono sul palco. Nella terza puntata (precedentemente registrata a Gallipoli e in onda oggi su Italia 1) a darle del filo da torcere è stata Elettra Lamborghini. L'ereditiera ha presentato la sua Caramello ancora una volta al fianco di Rocco Hunt e per l'occasione ha osato in fatto di sensualità con una jumpsuit seconda pelle in blu elettrico.

Elettra Lamborghini e la passione per le tutine a Battiti Live

Non è la prima volta che Elettra Lamborghini partecipa all'edizione 2022 di Battiti Live, aveva già preso parte alla puntata di debutto andata in onda su Italia 1 due settimane fa e anche in quell'occasione aveva puntato tutto su una tutina seconda pelle. Se la "vecchia" jumpsuit era color nude, la nuova indossata sul palco è in blu elettrico ed è tempestata di cristalli in tinta. Si tratta di un modello aderentissimo che ha messo in risalto le forme esplosive della cantante, ha le maniche lunghe, lo scollo leggermente a barca e una catena gold intorno alla vita. Per completare il tutto la Lamborghini ha scelto un paio di stivali azzurri, trasformandosi così in una vera e propria fata turchina.

Elettra Lamborghini in blu elettrico

La nuova acconciatura di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini non ha mai nascosto di avere i capelli che ricrescono molto velocemente ma, nonostante ciò, è da diversi anni che porta il caschetto corto. Certo, nel momento in cui non fa visita al parrucchiere la chioma si allunga fino al petto, ma è chiaro che al momento sembra non avere alcuna intenzione di tornare alle lunghezze extra. Sul palco di Battiti Live 2022 ha pensato bene di cambiare stile dicendo addio alle pieghe sciolte: nella terza puntata è apparsa super sbarazzina con delle codine basse. Così facendo ha aggiunto un tocco fresco e giocoso a suo outfit super sensuale.