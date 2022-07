Elettra Lamborghini coi capelli lunghi: cambia look e indossa il tailleur trasparente senza reggiseno Elettra Lamborghini ha cambiato drasticamente look. Oltre a sfoggiare un audace tailleur trasparente senza reggiseno, ha anche rivoluzionato la acconciatura: ora ha i capelli lunghissimi e ondulati.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini ha dimostrato di essere la regina del trasformismo da quando ha debuttato nel mondo della musica a oggi. Maxi code di cavallo, treccine lunghe fino al fondoschiena, caschetti, long bob: ha provato davvero ogni tipo di taglio di capelli. Non ha mai nascosto di avere una ricrescita particolarmente rapida ed è proprio per questo che non ha paura di osare quando si tratta di hair look estremi. Nelle ultime ore ha cambiato ancora stile, anche se, piuttosto che accorciare la chioma, l'ha allungata: ecco la pettinatura inedita che ha sfoggiato nelle ultime ore sui social apparendo quasi irriconoscibile.

Il nuovo look con le extension di Elettra Lamborghini

Complice il successo di Caramello, la hit dell'estate realizzata con Rocco Hunt, Elettra Lamborghini è più attiva che mai dal punto di vista professionale. L'avevamo lasciata sul palco di Battiti Live con la tutina nude tempestata di cristalli e oggi la ritroviamo in una versione inedita. Se fino a qualche ora fa sfoggiava un adorabile long bob, ora la sua chioma si è allungata, tanto da arrivarle fino al seno. La porta ondulata e con la fila centrale, aggiungendo un tocco principesco alla sua immagine. Come ha fatto a cambiare look tanto rapidamente? Ha applicato delle extension dalle lunghezze extra, non esitando a mostrarsi sui social poco dopo l'intervento del parrucchiere.

Elettra Lamborghini con i capelli lunghi

Elettra Lamborghini in versione mannish

La moda mannish sta letteralmente spopolando da qualche anno a questa parte ma è stata Elettra Lamborghini ad averla rivisitata in modo davvero iper sensuale. Ha sfoggiato il tailleur giacca e pantaloni, scegliendo però un modello tutt'altro che tradizionale. Ha puntato sul total white decorato con dei fili di paillettes scintillanti in tinta ma la cosa particolare è che sia il blazer che i pantaloni sono trasparenti, tanto da rivelare chiaramente gli slip color nude e il tatuaggio maculato sui fianchi. Elettra ha poi aggiunto un ulteriore dettaglio provocante: non ha indossato il reggiseno e ha lasciato la giacca sbottonata, così da lasciare in vista la forma del dècolleté (ma coprendo i capezzoli). È la Lamborghini la star più provocante dell'estate?

Leggi anche Elettra Lamborghini cambia look: taglia i capelli a pochi giorni dal matrimonio