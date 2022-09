Margot Robbie sul red carpet col mantello: il look nero è un omaggio alla regina Elisabetta II Margot Robbie ha presentato il suo nuovo film, si chiama Amsterdam ed è stato lanciato in anteprima a Londra ieri sera. Sul red carpet l’attrice si è vestita di nero: è stato un omaggio alla regina Elisabetta II in un momento di lutto nazionale.

A cura di Valeria Paglionico

Margot Robbie è una delle attrici più amate e seguite degli ultimi anni e da qualche mese a questa parte si parla molto di lei, il motivo? A partire dal prossimo luglio sarà in tutti i cinema nei panni di Barbie al fianco di Ryan Gosling, l'attore scelto per interpretare Ken nel film ispirato alla bambola più famosa al mondo. Nell'attesa che la pellicola venga lanciata, l'attrice è più attiva che mai, basti pensare al fatto che ieri sera ha presentato è stata alla prima di un altro nuovo lavoro: si chiama Amsterdam ed è un film che la vede al fianco di star del calibro di Christian Bale, Andrea Riseborough e Rami Malek. Sul red carpet Margot ha dato il meglio di lei in fatto di stile e non ha dimenticato di rendere omaggio alla regina Elisabetta II.

Perché gli attori di Amsterdam si sono vestiti di nero alla prima

Ieri sera è stata molto importante per Margot Robbie: c'è stata la prima europea del suo nuovo film Amsterdam, è andata in scena all'Odeon Luxe di Londra. Complice il lutto nazionale legato alla morte della regina Elisabetta II, tutte le star che hanno sfilato sul red carpet si sono vestite di nero. Sebbene alcune attività abbiano avuto l'obbligo di fermarsi per 12 giorno dopo la scomparsa della sovrana, il mondo dello spettacolo ha continuato a lavorare a pieno ritmo ed è per questo che gli attori di Amsterdam hanno trovato un modo "alternativo" per rispettare il momento difficile che sta attraversando il paese "ospitante". Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Margot Robbie, apparsa elegante e glamour in versione dark lady.

Gli attori di Amsterdam in total black alla prima londinese

Chi ha firmato il look total black di Margot Robbie

Margot Robbie alla prima si è vestita di nero in segno di lutto ma non per questo ha rinunciato al glamour. Si è affidata alla Maison Celine, che ha firmato per lei un lungo abito cut-out, un modello con un ampia gonna con lo spacco frontale, le spalline sottilissime e una serie di tagli rivelatori su décolleté e pancia. Ad aggiungere un tocco sontuoso al look è stato un mantello coordinato che ha dato vita a un maxi strascico, l'attrice lo ha portato legato intorno alla gola, così da sostituire una classica collana crochet. Non sono mancati i sandali col tacco a spillo di Giuseppe Gianotti e gli orecchini preziosi di Messika, anche se a fare la differenza è stata l'innata bellezza di Margot: in quanti non vedono l'ora di vederla nei panni di Barbie?

