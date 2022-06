Kim Kardashian e il look rosa Barbie: le foto virali sono state scattate dalla figlia North Kim Kardashian torna ai suoi amati look Bubblegum: posa con leggings e occhiali a mascherina davanti all’obiettivo della figlia North West, che a soli 8 anni è già una promettente fotografa!

A cura di Beatrice Manca

Kim Kardashian è la regina dei selfie ed è tra le donne più fotografate e riprese del pianeta: per molti anni è stata la star di un reality show sulla sua famiglia e oggi il suo account Instagram ha decine di milioni di follower. Per fotografare il suo nuovo look, però, si è affidata a una fotografa d'eccezione: la figlia North West, che a soli 8 anni è già un'appassionata di moda (oltre che una promettente fotografa!)

Kim Kardashian sfoggia un look rosa Bubblegum

Kim Kardashian ha condiviso su Instagram il suo ultimo look: nonostante l'estate alle porte non rinuncia ai pantaloni con stivali incorporati di Balenciaga, uno dei must dei suoi look. Ai "pantaboots" color rosa shocking ha abbinato una felpa crop dello stesso colore, con la zip e il cappuccio, e un paio di occhiali da sole a mascherina in stile anni Duemila. Per completare il look ha scelto una piccola borsa scintillante, la celebre ‘Hourglass' di Balenciaga. La borsa tempestata di cristalli (in vendita online al prezzo di 4.500 euro) spopola tra le star: anche Chiara Ferragni ne ha un modello simile, in argento.

La borsa di Kim Kardashian è firmata Balenciaga

Le foto di Kim Kardashian sono state scattate dalla figlia

Dopo la parentesi "Dolce&Gabbana", Kim Kardashian torna a vestire Balenciaga: durante il viaggio a Portofino per il matrimonio della sorella Kourtney Kardashian ha sfoggiato look vintage firmati dai designer siciliani, ma ora ha deciso di tornare allo stile che la caratterizza. Da qualche stagione infatti ha intrecciato un sodalizio artistico con il designer Demna Gvasalia, che ha creato per lei look audaci fatti di maschere e tute aderenti. Le foto della svolta di stile, ispirate al mondo di Barbie, sono state scattate dalla figlia North West. La primogenita di Kim Kardashian e Kanye West, che oggi ha otto anni, ha immortalato la mamma su un letto con coperte e cuscini rosa, poi in piedi di fronte a una tenda. Che stia facendo le prove per un futuro da fotografa? Sicuramente mamma e figlia condividono già la passione per la moda e sfoggiano look coordinati: c'è una nuova influencer in famiglia!