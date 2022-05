Kim Kardashian coi leggings-stivali, North West indossa i tacchi: la serata mamma e figlia è glamour Kim Kardashian ha passato la serata in compagnia di North West, definendola il “miglior appuntamento di tutti i tempi”. Per l’uscita mamma e figlia le due sono apparse più glamour che mai: ecco cosa hanno indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian non è solo una delle star più seguite sui social, è anche una mamma amorevole e lo dimostra ogni giorno su Instagram, dove non esita postare foto e video in compagnia dei figli. Ieri per lei è stata una giornata speciale, l'ha passata con la primogenita North West e naturalmente non ha potuto fare a meno di documentare tutto con un album ad hoc. Al motto di "Il miglior appuntamento di sempre", ha dimostrato di aver trasmesso la passione per la moda alla piccola: ecco cosa hanno sfoggiato le due per trascorrere in modo spensierato e glamour la serata mamma e figlia.

Kim Kardashian con la tuta vintage

Kim Kardashian e la prima figlia North West sono letteralmente inseparabili e lo stanno dimostrando sui social sempre più spesso. Le avevamo lasciate al matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker con dei look gotici coordinati e oggi le ritroviamo più glamour che mai durante la serata mamma-figlia. La regina dei social ha puntato tutto su una audace jumpsuit grigio lucido, un modello vintage della collezione Primavera/Estate 1991 di Dolce&Gabbana. Ha un crop top con la scollatura molto generosa, un paio di guanti-maniche e dei leggings aderentissimi e a vita alta. La particolarità di questi ultimi? Hanno gli stivali col tacco "incorporati". Ha poi tenuto i capelli biondi sciolti e ha esaltato lo sguardo con l'eye-liner nero.

Kim Kardashian in Dolce&Gabbana vintage

North West veste da diva

Se da un lato gli utenti dei social sono abituati ai look audaci e sensuali di Kim, dall'altro in pochi si aspettavano di vedere North West in versione diva. La primogenita della Kardashian sta crescendo e diventa sempre più glamour. Ha infatti sfoggiato un paio di jeans neri a zampa,una t-shirt scura con bustier incorporato e una collana choker con una maxi croce pendente. Per completare il tutto ha scelto degli adorabili sandaletti col tacco basso, accessorio da vera e propria star. Ha inoltre tenuto i capelli sciolti, mettendo in risalto le treccine extra long che sfoggia da qualche tempo. North vorrà seguire le orme della mamma da grande? Stando a quanto mostrato su Instagram, pare proprio di sì.