Chiara Ferragni mostra la nuova borsa ricoperta di cristalli: quanto costa l’accessorio griffato C’è una new entry, nella collezione di borse griffate di Chiara Ferragni. Ecco quanto costa la scintillante tracolla argentata ricoperta di strass.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni non rinuncia mai agli accessori griffati, immancabili nei suoi look. Scarpe e borse di lusso sono la sua passione: non a caso, possiede un intero armadio esclusivamente a loro dedicato. E sembra che la piccola Vittoria stia seguendo le orme materne, visto che già si diverte e "rubarle" le calzature più trendy. Fedez non è da meno: lui è ossessionato dalle sneakers, ne possiede una collezione di oltre 100 paia, per un valore da capogiro. E a proposito di capi firmati, c'è una new entry, che si aggiunge all'enorme guardaroba da star dell'influencer.

Chiara Ferragni con la borsa firmata

Chiara Ferragni è solita mostrare ai follower tutti i suoi outfit: prima di una serata di gala, di un'uscita pomeridiana coi figli o di un red carpet sono immancabili le foto allo specchio (scattate rigorosamente in ascensore) o le Instagram Stories realizzate nella cabina armadio. Il nuovo look dell'imprenditrice è casual e sportivo, ma decisamente trendy e ovviamente con dettagli griffati.

Non manca anche un tocco di autoreferenzialità, visto che la T-shirt grigia reca proprio la sua faccia e il suo nome stampati sopra! L'ha abbinata a un paio di jeans chiari con strappi all'altezza delle ginocchia. Ma a non passare affatto inosservate, sono le scarpe e la borsa. Le calzature, sono gli inconfondibili sandali di Hermes con l'iconica fascia a forma di H sul piede.

Per lei sono una vera ossessione e sono una presenza fissa quando fa le valigie per andare in vacanza: ne possiede di ogni colore e in tantissimi materiali diversi, dalla pelle alla pelliccia di visone, con tacco o raso terra. Insomma una vera e propria collezione che vale una fortuna. Stavolta abbinato i sandali della Maison francese a una borsa effetto metallico color argentato e arricchita di strass di Balenciaga.

in foto: borsa Balenciaga

La nuova scintillante borsa a spalla di Chiara Ferragni è la nuova it bag della Maison: è il modello Le Cagole, XS gettonatissimo tra le celebrities. La amano le sorelle Kardashian-Jenner: di recente l'ha sfoggiata proprio Kylie, ma in una variante rosa. Quella argentata della Ferragni non è presente sul sito ufficiale, potrebbe essere dunque un modello personalizzato, ma come quella in vendita presenta sia pochette removibile che specchietto a forma di cuore (entrambi agganciati alla tracolla). Sul sito ufficiale del brand il modello rosa costa 5500 euro. È il perfetto tocco glam per impreziosire anche il look più semplice.