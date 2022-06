Naomi Campbell come Elodie: il mini abito rosa con le spille da balia è il più glamour dell’estate Cos’hanno in comune Naomi Campbell ed Elodie? La passione per la moda, tanto che si sono ritrovate a indossare lo stesso minidress. Ecco chi ha firmato il look rosa metallico con le spille da balia delle due star.

A cura di Valeria Paglionico

Il rosa bubble gum è il colore del momento: è vitaminico, audace e soprattutto genderless, ovvero adatto sia a uomini che a donne. I look total pink hanno conquistato le passerelle delle collezione P/E 2022 e ora sono arrivati anche nella vita "reale", spopolando tra le star. Non sorprende, dunque, che anche un'icona come Naomi Campbell abbia puntato proprio su questa nuance per dare il via all'estate. Il dettaglio che non è passato inosservato? Lo scintillante mini abito in stile Barbie era "già visto", visto che a indossarlo prima di lei era stata l'italianissima Elodie: ecco tutto quello che c'è da sapere sul vestito con le spille che di sicuro diventerà il must-have della bella stagione.

Naomi Campbell segue il trend del total pink

Naomi Campbell è diventata la musa della make-up artist Pat McGrath, per la quale ha realizzato uno shooting all'insegna del glamour. La Venere Nera ha posato statuaria sullo sfondo di un panorama milanese, incantando tutti con il suo fascino mozzafiato e con le sue gambe chilometriche. Capelli lunghissimi ed extra lisci, sguardo serio e profondo rivolto verso l'orizzonte, silhouette impeccabile: nonostante abbia superato i 50 anni Naomi continua a essere icona di bellezza e di stile. Per l'occasione ha puntato sul trend del total pink abbinando minidress e sandali. Chi ha curato il suo outfit scintillante in stile Barbie Girl? Allegra Versace, la figlia di Donatella.

Versace collezione P/E 2022

L'abito rosa Barbie è il più amato dalle star

Il minidress rosa effetto metallico di Naomi Campbell è della collezione Primavera/Estate 2022 di Versace, è stato presentato qualche mese fa durante la Milano Fashion Week e ora sta spopolando tra le star.

Elodie in Versace al Roma Pride

Si tratta di un modello effetto rete con il collo morbido e una serie di spille da balia gold sui lati che lasciano la pelle nuda. Sul sito ufficiale della griffe è disponibile solo in una versione senza tagli sui lati della linea Fendace (da 23.000 euro), quello di Naomi è la variante leggermente più elaborata lanciata in passerella. La cosa particolare è che il minidress sembra essere destinato a diventare il capo più glamour dell'estate: prima della modella era stato indossato da Elodie, che al Roma Pride della scorsa settimana era apparsa più fashion che mai in total pink con lo stesso look di Versace.