Il rosa bubblegum è il colore beauty di giugno: ombretti, rossetti e smalti da provare per il tuo make up look Fucsia, magenta e rosa bubblegum: il trucco e la manicure di giugno si accendono con le sfumature fluo del rosa. Scopri i look da copiare e tutti i nuovi cosmetici da provare!

A cura di Federica Ambrogio

L'estate è all'insegna dei colori accesi anche per il beauty, e in particolare delle sfumature fluo del rosa, dal fucsia al rosa bubblegum. Perfetto per dare vita agli incarnati anche meno abbronzati e ravvivare così il viso con un tocco di blush, ma ideale anche per il trucco occhi, sia quelli chiari che quelli più scuri e intensi. Scopri come utilizzare le sfumature neon del rosa, del fucsia e del rosa bubblegum nel tuo beauty look e tutti i prodotti da provare.

Il rosa bubblegum è il colore beauty di giugno

Fucsia, magenta e rosa bubblegum: le sfumature accese e vivaci di rosa sono perfette per il trucco e la manicure dell'estate. Sfumature vibranti, luminose e colorate ideali per dare un tocco di colore al tuo make up o alla tua nail art. Il fucsia sarà perfetto sia da utilizzare come unico colore su tutte le unghie, oppure potrà essere utilizzato in gradazioni differenti per realizzare una nail art in sfumatura, partendo da un rosa acceso più chiaro fino a un fucsia fluo. Se ami le manicure essenziali ed eleganti potrai scegliere un fucsia luminoso tendente al rosso da applicare in modo uniforme su tutte le unghie: prova anche il fucsia per dare un tocco di colore alla tua french manicure!

Se pensi che il fucsia sia un colore troppo eccentrico per il tuo make up ti sbagli: nonostante la sfumatura di rosa di tendenza per l'estate 2022 sia piuttosto vibrante ed estrosa, potrai utilizzarla per creare piccoli dettagli nel tuo beauty look. La matita fucsia ad esempio è perfetta da abbinare ad un ombretto rosa delicato, accostata ad un linea di eye liner nero che definisce lo sguardo. Se vuoi osare potrai invece utilizzarla per colorare le tue labbra, a patto che siano perfettamente definite da una matita tono su tono con il rossetto.

Tutti i cosmetici da provare

Tra le ultime novità beauty da provare per il trucco labbra c'è Aqua tint lipstick di Deborah Milano, un rossetto a lunghissima tenuta nel pratico formato pennarello facilissimo da applicare: arricchita con Aloe Vera, la tinta labbra a base d’acqua dona alle labbra una piacevole sensazione effetto fresco. Per ravvivare le tue guance potrai invece provare Rose Glow-y Powder di Pixi, una setosa polvere multiuso dalla consistenza cremosa che può essere utilizzata come blush, illuminante, ombretto e perchè no, anche come puntoluce per illuminare il rossetto. Per colorare il tuo sguardo con una delle sfumature più trendy dell'estate 2022 potrai invece utilizzare l'ombretto POP PowderGel di Shiseido, nella colorazione Waku-Waku Pink, intensa e vibrante. Per la tua manicure invece è ideale il nuovo smalto di Essie, isle see you later un magenta luminoso.