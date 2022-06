La nuova french manicure: per l’estate 2022 è di tendenza la lunetta fluo e squadrata Coloratissima, vivaci e frizzante: la french manicure dell’estate 2022 è diversa da come te la aspetti. Scopri tutte le idee da copiare per una manicure di tendenza.

A cura di Federica Ambrogio

Tra le tendenze manicure dell'estate 2022 spopola ancora una volta la french manicure, ma non quella che vi aspettate. Se la classica e intramontabile lunetta bianca sembra essere stata sostituita dal baby boomer, i trend unghie dell'estate vogliono in primo piano le french manicure particolari e originali, da quelle animalier a quelle fluo, passando per l'effetto glitter e lunete multicolor. Scopri nella gallery tutte le idee da cui prendere ispirazione per la tua manicure estiva.

La french manicure pastello

Colorata e delicata: la french manicure realizzata con i colori pastello risulta soft e luminosa, perfetta per l'estate. Potrai realizzare la tua lunetta colorata utilizzando un unico colore oppure scegliere 5 tonalità differenti in degradè, in modo da realizzare un look in sfumatura. Si adatta perfettamente sia alle unghie squadrate che a quelle più tonde e a qualunque lunghezza.

La french pastello dell’estate 2022

I colori fluo della french manicure

Se ami i colori vivaci la french manicure che fa per te è quella con i colori fluo: verde lime, arancione acceso, blu elettrico fucsia e tutte le tonalità estremamente accese e vibranti saranno colori perfetti per realizzare la tua french manicure e mettere in risalto l'abbronzatura. Anche in questo caso potrai scegliere se realizzare una versione più soft utilizzando un unico colore, oppure se abbinare colori differenti per creare una nail art più estrosa e vivace.

La french manicure animalier

Per chi ama lo stile sauvage sarà perfetta la manicure animalier che spopolava già lo scorso inverno grazie a Dua Lipa: potrai scegliere se realizzare lo stesso pattern su tutte le unghie, che sia leopardato oppure zebrato, o ancora liberare la tua fantasia realizzando una fantasia animalier differente su ogni unghia, concentrandoti soltanto sulla punta, come nella french tradizionale. Per valorizzare al meglio questa manicure e avere più spazio per creare la tua nail art è necessario che l'unghia sia lunga, mentre la forma potrà essere sia squadrata che arrotondata.

French manicure animalier

Le unghie squadrata per la french manicure estiva

Con il ritorno delle unghie squadrate torna anche la french geometrica, ma in chiave rivisitata. Quest'anno infatti la french squadrata si evolve colorando anche i lati dell'unghia e non più solo la lunetta. Questa particolare french valorizza in particolar modo le unghie lunghe e medio lunghe.

La french manicure squadrata dell’estate 2022

La franch manicure glitter

Se ami le manicure luminose e scintillanti la french che fa per te è quella glitter. Potrai realizzare un look più soft utilizzando un top coat dall'effetto glitter sulla punta dell'unghia, concentrando i glitter in sfumatura verso il centro. Se invece preferisci un look più eccentrico potrai utilizzare uno smalto glitterato oppure tono su tono con il tuo top coat glitter da applicare in precedenza come base creando la tua lunetta, in modo da enfatizzare l'effetto glitter.

La french manicure glitter

Double french

Minimal ed essenziale, la double french si realizza con due linee sottili che decorano la punta dell'unghia invece che la classica lunetta più spessa. Potrai utilizzare un unico colore su tutte le unghie per una manicure più semplice e raffinata oppure scegliere colori differenti per un effetto più vivace e pop.

La french manicure bicolor

Oltre a utilizzare colori differenti per creare la tua french manicure potrai anche abbinare due nuance sulla stessa unghia, creando così una french manicure bicolor. Potrai scegliere tra due sfumature dello stesso colore, ad esempio un rosa e un fucsia o un azzurro e un blu, oppure accostare colori in netto contrasto per un risultato ancora più vivace.

Bicolor french manicure

Effetto tie-dye per la french dell'estate

Una manicure coloratissima dall'ispirazione hippye: la french manicure tie-dye ricorda un'arcobaleno, e viene realizzata con differenti nuance di smalto accostate. Realizzarla richiederà un po' di manualità: dovrai infatti creare delle linee sottili con colori differenti sulla punta dell'unghia, e prima che asciughino dovrai ricreare l'effetto tie-dye con un piccolissimo pennello pulito, portando il colore della linea centrale verso la punta dell'unghia.