video suggerito

Colori capelli primavera estate 2024: le nuance di tendenza da provare Dai colori più tradizionali come il glossy espresso e il rame a quelli più vivaci come il rosa e il deep crimson, ecco le tendenze della primavera/estate 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Instagram @andrewsmithhairstylist

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze beauty Primavera/Estate 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le temperature miti e le belle giornate di sole fanno venir voglia di cambiare look, di passare a un'immagine più fresca, dopo il grigiore dell'inverno. Di solito l'arrivo della primavera è l'occasione per cambiare stile, per osare con colori più sbarazzini, accesi e vivaci. Ma anche chi non ama stravolgere troppo la propria chioma e preferisce restare fedele ai colori tradizionali, può puntare a piccoli accorgimenti per rendere comunque la capigliatura più luminosa. La primavera/estate 2024 segna il ritorno del color rame, affiancato a una tonalità di rosso invece molto più accesa: il deep crimson, perfetto per chi non vuole passare inosservato. Per chi vuole osare, invece, è in tendenza il pink, amatissimo dalle celebrities (Kate Moss, Kylie Jenner), ma c'è spazio anche per il glossy espresso, perfetto per le fan del castano pieno dalle sfumature "cioccolatose". Il miele e il nocciola, invece, sono perfetti per le chiome chiare.

Capelli castani: il glossy espresso è il trend 2024

Il glossy espresso è una tonalità di castano caldo dalla pienezza modulabile: è una nuance che ricorda il marrone del caffè e le sue sfumature. Al momento è tra le più richieste nei saloni. Per chi di base possiede già un colore di capelli scuro e non vi vuole rinunciare, questa nuance consente di dare brillantezza senza stravolgere la base, bensì esaltandola con riflessi vibranti e un effetto gloss decisamente trendy. Insomma, è il compromesso perfetto, non banale né noioso ma anzi caldo e luminoso.

Instagram @haircouture_ca

Capelli rosa per chi vuole osare senza esagerare

I capelli rosa sono perfetti per chi parte da una base bionda: è la nuance che vivacizza le chiome chiare rendendole un po' più frizzanti e accattivanti. Questo colore resta tra i preferiti di chi ama sfoggiare colori trendy e non tradizionali e si può declinare in diverse versioni: dal salmone al pesca al neon. Dipende da quanto si è disposte a osare. Kylie Jenner per esempio ha iniziato l'anno coi capelli rosa bubblegum, luminosi e sbarazzini. Come lei anche Megan Fox. In passato si era fatta conquistare da questa tonalità anche Arisa, ma in una variante più chiara. La tendenza della primavera/estate 2024 si chiama invece peach fuzz e arriva dritto dall'omonimo colore dell'anno eletto da Pantone: è un colore delicato e tenue, che dall'aranciato sfuma verso il rosa.

Leggi anche I lip plumper da provare per labbra piene e volumizzate

Instagram @wellaprofessionalsuki

Il Deep Crimson è il rosso che va di moda

Per chi non vuole passare inosservato e ama spiccare, la testa rosso fuoco è un'opzione da non sottovalutare. Ecco perché le amanti dei drastici cambi look e delle chiome audaci ameranno il deep crimson, la tendenza della primavera/estate 2024. Questa tonalità non è affatto convenzionale: trasmette passionalità, forza, grinta, energia.

Instagram @wellaprofessionalsuki

Dal biondo miele al nocciola: le tonalità alla moda per la primavera

Per i fan dei colori più tradizionali, sono il biondo miele e il nocciola i must have del momento. Il primo, elegante e sofisticato, può essere declinato in modi diversi: con una base più scura per esempio, oppure aggiungendo maggiore luminosità attraverso riflessi più caramello o viceversa più chiari come il biondo vaniglia. Il biondo miele è perfetto per le pelli olivastre, perché il contrasto che si viene a creare va a far risaltare il viso. Il nocciola è un evergreen, grazie anche a star come Beyoncé e Jennifer Lopez che lo sfoggiano con orgoglio. Questa particolare sfumatura calda e avvolgente è perfetta per le pelli naturalmente dorate.

Instagram @ateliermilano_cdc

I capelli rame tornano in tendenza

Il color rame è tornato di moda o forse non se ne è mai andato davvero, perché resta una nuance amatissima, che riesce ad accontentare tutti. È il must have della primavera/estate 2024 e si può declinare in versioni molto diverse, a seconda dei gusti: calda o fredda, dai toni più o meno luminosi, con riflessi rosso fuoco o che virano verso il violaceo. Il rosso rame dorato si presta particolarmente alle carnagioni chiare e a chi ha occhi verdi oppure azzurri. Il castano ramato è una versione più calda e avvologente, il colore in questo caso è più profondo e intenso: la base marrone si mischia al tocco di rosso. Nei capelli ramati scuri quest'ultimo colore prevale e può essere alleggerito con delle schiariture sulle lunghezze, magari di diversa intensità.