Naomi Campbell, dea della primavera sul red carpet: sfila con l’abito trasparente ricoperto di fiori Naomi Campbell era presente a Cannes, in occasione dell’evento Celebration of Woman in Cinema Gala. La modella indossava uno spettacolare abito rosa ricoperto di fiori.

Quando entra Naomi Campbell in una stanza, non ce n'è più per nessuna: la Venere Nera è una donna capace di attirare immediatamente gli sguardi con il suo portamento e la sua bellezza, sa stregare oggi così come lo faceva con le sue falcate in passerella negli anni Novanta. Oggi non sfila più, ma la sua vita continua a ruotare attorno al settore moda: questo mondo è la sua vita da sempre e lei ne è un'icona. La modella ha preso parte al red carpet di Celebration of Woman in Cinema Gala, evento che si è svolto sabato sera a Cap d'Antibes. Ha incantato tutti vestita di fiori.

Naomi Campbell, 52 anni da regina

La modella ha compiuto il 22 maggio 52 anni. Il passare del tempo sembra che non la scalfisca minimamente: resta un'icona di fascino, eleganza e bellezza senza età, a dimostrazione proprio del fatto che è solo un numero. Prima di festeggiare il compleanno preso parte a una serata glamour nell'ambito del Festival di Cannes. C'erano tra i presenti anche Alessandra Ambrosio, Rossy De Palma, Sara Sampaio, Kate Hudson.

Celebration of Woman in Cinema Gala riconosce e celebra il lavoro di attrici e registe di talento del panorama cinematografico internazionale, che col loro lavoro possono essere d'ispirazione e possono avere un impatto positivo sul futuro dell'industria (maggiormente al femminile). Di ispirazione Naomi ne ha portata tanta e sicuramente è stata una ventata di positività, seppur in un mondo diverso, cioè quello della moda.

Valentino Fall–Winter 2022

Lei è stata la prima modella di colore ad apparire sulle riviste di moda prestigiose e di fama mondiale. È a lei che le modelle delle generazioni successive hanno guardato come icona inarrivabile, come esempio, capendo di poter sognare, capendo che in passerella c'era spazio anche per nuove tipologie di bellezza: una strada inclusiva ancora in continuo divenire, ancora in fase di trasformazione.

Naomi Campbell sfila sul red carpet

Per la kermesse, Naomi ha scelto un abito di grande impatto, una creazione della Maison Valentino. È un abito rosa scuro a maniche lunghe interamente ricoperto di fiori tono su tono, con un leggero strascico. Appartiene alla collezione Autunno-Inverno 2022, una linea che Pierpaolo Piccioli ha concepito come quasi del tutto monocromatica, eleggendo a tonalità regina un rosa estremamente acceso e vibrante, una sfumatura classificabile tra il Barbie e il fucsia. Non a caso, si chiama "Valentino Pink PP collection", dove il rosa si alterna unicamente a look total black. Naomi Campbell era una vera apparizione: splendida come una dea della primavera.