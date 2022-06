Winnie Harlow in versione Barbie: la trasformazione col minidress “metallico” total pink Winnie Harlow ha partecipato al Beauty Festival 2022 e per l’occasione si è trasformata in una moderna Barbie. Col suo minidress rosa metallico sembrava essere uscita dal mondo Mattel.

A cura di Valeria Paglionico

Winnie Harlow è la modella diventata famosa grazie alla sua vitiligine: è stata tra le prime al mondo a "normalizzare" le macchie sulla pelle legate alla malattie, dimostrando che sono un simbolo di unicità e non di diversità. Oggi è una vera e propria paladina di body positivity e non esita a mettere in mostra i segni della vitiligine, a prova del fatto che non vanno nascosti o mascherati, ma anzi esaltati con orgoglio. Non sorprende, dunque, che sia diventata l'icona d bellezza del Beauty Festival 2022 di YouTube tenutosi ieri sera a Los Angeles. Il dettaglio che non è passato inosservato? Con un adorabile e audace look total pink la modella si è trasformata in una moderna Barbie Girl.

Chi ha firmato l'abito rosa di Winnie Harlow

Ieri sera si è tenuto il Beauty Festival 2022 allo YouTube Stages di Los Angeles e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Winnie Harlow, che per l'occasione ha lanciato la sua linea di creme solari pensata per tutti i toni della pelle. In fatto di look la top si è ispirata agli anni '80 e ha sfoggiato un outfit che non poteva assolutamente passare inosservato. Ha indossato un minidress total pink firmato Dolls House, un modello metallizzato con gonna corta e plissettata e il bustier con le spalline sottili e "a conchiglia". Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 320 sterline (circa 370 euro).

Il minidress Dolls House

Winnie Harlow col maxi chignon

A completare il tutto non potevano mancare gli accessori scintillanti in pieno stile Eighties. Winnie ha indossato un paio di sandali di raso fucsia col tacco a spillo e una serie di gioielli tempestati di cristalli, dalla collana col medaglione pendente agli orecchini. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha legato i capelli in uno chignon alto e maxi, mentre per il make-up ha optato per dei toni naturali. In questa versione rosa-caramella non è forse perfetta per ricoprire i panni di una Barbie moderna e glamour?