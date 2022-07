Kylie Jenner in versione Barbie Girl: segue il trend del total pink con abito e borsa coordinati Kylie Jenner ha seguito il trend del momento, quello dei look total pink in pieno stile Barbie Girl. Per l’estate ha infatti abbinato il mini abito rosa cut-out a un’adorabile borsa trasparente che ricorda i ’90s.

A cura di Valeria Paglionico

Kylie Jenner non è solo un'impreditrice di successo e una delle miliardarie più giovani al mondo, è anche un'indiscussa icona di stile e lo dimostra sui social quasi quotidianamente con foto e viglio. Di recente, ad esempio, ha realizzato un mini shooting per il lancio della nuova collezione di cosmetici che porta il suo nome e ha pensato bene di seguire il trend più gettonato del momento, quello dei look total pink in pieno stile Barbie Girl. Sarà perché presto al cinema arriverà il film sulla bambola più famosa al mondo con Margot Robbie o perché semplicemente si è riscoperto il potenziale trendy e genderless di questa nuance, ma la cosa certa è che sta spopolando la "Barbie Mania": ecco tutti i dettagli dell'outfit rosa della sorellina di Kim Kardashian.

Kylie Jenner con l'abito cut-out

Kylie Cosmetics è il brand di make-up di Kylie Jenner e da diversi anni sta ottenendo un successo internazionale, tanto da averla trasformata in una vera e propria imprenditrice. Ora è alle prese con il lancio dei nuovi rossetti matte e per l'occasione è diventata il volto della nuova campagna, posando in un'adorabile versione Barbie. L'influencer ha infatti seguito il trend del total pink con un abito che si rivelerà perfetto per l'estate. Si tratta di un modello mini e goffrato, con la gonna aderente, la scollatura generosa e un taglio cut-out sotto al seno, decorato con delle romantiche ruches sia sugli orli che sulle spalline.

Kylie Jenner con la borsa trasparente

La borsa trasparente è il must dell'estate

Per completare il tutto ha scelto un accessorio che ricorda lo stile tipicamente anni '90: la borsa trasparente che lascia intravedere chiaramente il contenuto. Ha scelto un modello mini decorato con impunture in tinta e con i manici ricamati ed è l'ideale per completare i look estivi con stile. Certo, portarla con smartphone e portafoglio a vista non è l'ideale, ma, se la si può riempire solo con i rossetti come ha fatto Kylie, l'effetto glamour è assicurato. La Jenner ha abbinato all'outfit anche lo smalto, il blush e il resto del make-up, tenendo i capelli legati in un intricato mezzo raccolto intrecciato. In quante prenderanno ispirazione dal suo completo in pieno stile Barbie durante le vacanze?

https://www.instagram.com/p/CfuqQAovtGV/