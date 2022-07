Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, la vacanza mamma-figlia tra bikini denim e cappelli di paglia Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono in vacanza insieme e ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile. Bikini in denim per la mamma, cappello di paglia per la figlia: chi delle due si aggiudica il titolo di più trendy dell’estate?

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è più scatenata che mai in quest'estate 2022 e sui social non esita a documentare tutti i suoi spostamenti in giro per l'Italia tra look total pink e bikini variopinti. Questo weekend lo sta passando con una persona speciale, la figlia Aurora Ramazzotti, ed è proprio con lei che ha messo in scena una vera e propria sfida di stile. Le due hanno fatto una gita in gommone e si sono lasciate immortalare in versione balneare tra due pezzi in denim e cappelli di paglia: chi delle due si aggiudica il titolo di regina glamour dell'estate?

Michelle Hunziker al mare in total denim

L'ultimo anno è stato molto duro per Michelle Hunziker: la conduttrice si è ritrovata ad affrontare la separazione da Tommaso Trussardi ma, nonostante ciò, ha continuato a lavorare a pieno ritmo. È proprio per questo che la sua estate è all'insegna del relax. Per il primo giorno di vacanza con la figlia Aurora ha dato il meglio di lei in fatto di stile, mettendo in risalto la silhouette con un due pezzi di jeans. Si tratta di un modello in denim scuro con reggiseno a triangolo e tanga coi laccetti laterali, lo ha abbinato a un paio di occhiali da sole scuri da vera e propria diva. Per completare il tutto ha pensato bene di tenere sciolti i capelli bagnati dalla salsedine, aggiungendo un tocco sauvage al look.

Michelle Hunziker col bikini di jeans

Aurora Ramazzotti col bikini sgambato

Aurora Ramazzotti non è stata da meno in fatto di stile. Ha indossato un due pezzi tigrato con degli slip sgambatissimi e ha completato l'outfit da mare con un paio di occhiali da sole esagonali e con le lenti specchiate blu.

Aurora Ramazzotti in bikini

La vera chicca? Il cappello di paglia oversize che le ha coperto il viso. La cosa che in pochi sanno è che per lei non si tratta semplicemente di un dettaglio che aggiunge un tocco glamour all'outfit, è anche un accessorio "necessario" per combattere l'allergia al sole che ha scoperto di avere di recente. Così facendo, evita di abbronzarsi sul volto, che a contatto con i raggi solari tende ad arrossarsi e a irritarsi. Insomma, Aurora è riuscita a sfruttare a su favore uno dei trend più gettonati del momento e il risultato è stato iper fashion.