Aurora Ramazzotti mostra i brufoli post-abbronzatura: “Ho scoperto di essere allergica al sole” Aurora Ramazzotti è tornata a parlare dei suoi problemi di salute sui social. Dopo aver combattuto per anni contro l’acne, ora ha scoperto di essere allergica al sole: ecco cosa significa e quali effetti ha la cosa sulla pelle.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è ormai diventata una vera e propria influencer e sui social non ha paura di documentare ogni aspetto della sua quotidianità, dai successi professionali ai momenti passati in famiglia col papà Eros e con la mamma Michelle Hunziker. La cosa particolare è che è diventata "attivista": il suo obiettivo è dire addio a ogni tipo di tabù e stereotipo. Ha posato con i brufoli in vista, ha dato vita a una rubrica sul sesso e ogni giorno non ci pensa su due volte ad aprirsi, parlando liberamente dei suoi problemi di salute. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora: dopo aver passato qualche giornata al mare tra bagni e tintarella ha scoperto di essere allergica al sole.

Gli effetti del sole sulla pelle di Aurora Ramazzotti

L'estate è arrivata in anticipo e ha spinto moltissimi a passare le giornate calde e soleggiate al mare o in piscina. Aurora Ramazzotti non ha fatto eccezione e ne ha approfittato per prendere un po' di tintarella. L'unico piccolo inconveniente? Dopo aver combattuto per anni contro l'acne, ora ha scoperto di essere "allergica al sole". Cosa significa? Ogni volta che si espone ai raggi solari, la pelle si riempie di bolle. Nonostante la cosa sia piuttosto insolita, non ha esitato ad affrontare il tutto con la sua innata ironia. La figlia di Michelle si è infatti immortalata al mare in costume con tanto di didascalia: “Brava Aurora, prendi il sole sapendo di essere allergica”.

Aurora Ramazzotti mostra i brufoli sulla fronte

"Non dovrei espormi affatto al sole"

Nelle Stories Aurora ha poi spiegato più dettagliatamente come ha scoperto questa insolita allergia. Le sue parole sono state: “Quello che mi è stato detto è che non c’è molto da fare, a parte ovvi cicli di integrazione pre estate che io non faccio perché mi pesa il cu*o, ma dovrei. La cosa più efficace è non esporsi al sole, chi mi segue da un po’ mi ha vista costantemente con un cappellino e sotto l’ombrellone fissa”. La Ramazzotti soffre di allergia al sole solo sul viso, mentre sul resto del corpo non registra particolari problemi. Il consiglio che ha dato ai followers? Di non prendere il sole perché tanto fa invecchiare. Al motto di "Noi bianchi ma giovani!" ha dato prova di estrema ironia anche di fronte i piccoli problemi di salute.

Leggi anche Aurora Ramazzotti è pronta per l'estate: il primo bikini è con slip sgambato e lacci sul seno