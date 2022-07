Cappelli di paglia per l’estate: i modelli da avere (per imitare Kate Middleton) Il cappello di paglia è un classico intramontabile dell’estate ma è in questo 2022 che spopolerà. Kate Middleton ha lanciato la mania a Wimbledon, rivelando l’animo trendy e bon-ton di questo accessorio must.

A cura di Valeria Paglionico

I cappelli di paglia sono il must-have intramontabile dell'estate ma è in questo 2022 che torneranno a spopolare. A imporre la tendenza è stata Kate Middleton, che al torneo di Wimbleton è apparsa tra gli spalti in versione hollywoodiana. Da quel momento in poi si è venuto a creare un vero e proprio "effetto Kate" e il suo capello a tesa larga con fiocco nero è diventato il più desiderato del momento. Ecco tutti i consigli per seguire la mania e i modelli da sfoggiare per essere super trendy durante le prossime vacanze.

Perché tutti vogliono il cappello di Kate Middleton

Kate Middleton è un'icona fashion a livello internazionale e lo ha dimostrato a Wimbledon, dove ha spopolato con i suoi abiti a pois, da quello celeste chemisier a quello in bianco e nero scelto per la finale. Ad attirare le attenzioni del pubblico al torneo è stato però soprattutto il suo look giallo limone firmato Roksanda, arricchito da un cappello di paglia a tesa larga del brand LK Bennet. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del marchio viene venduto a 55 sterline (poco più di 64 euro) ma attualmente è sold-out. Perché tutti lo vogliono? Al di là del Kate Effect, l'accessorio è in assoluto il più fresco e trendy dell'estate, perfetto per combattere il caldo con stile.

Il cappello di paglia LK Bennett

I cappelli di paglia sono il must dell'estate 2022

Siamo sempre stati abituati a vedere Kate Middleton con i suoi cappellini bon-ton in pieno stile britannico e, se ora ha sfoggiato un insolito modello di paglia, significa che lo considera un vero e proprio must. Che sia a pescatore, a tesa larga, con la fibbia gioiello o decorato con un nastro colorato, non importa, l'unica cosa che conta è che sia di paglia, il tessuto ideale per combattere il caldo. Sono molte le Maison e i brand che lanciano sul mercato dei modelli trendy e originali, a prova del fatto che l'accessorio non può mancare nella propria estate. Insomma, il cappello di paglia è glamour, fresco e ora anche bon-ton: in quanti in spiaggia imiteranno lo stile hollywoodiano della Duchessa di Cambridge?