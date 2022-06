Michelle Hunziker, look da spiaggia coloratissimo: il bikini arcobaleno è il must have dell’estate Il bikini rainbow è perfetto per un look balneare colorato e vitaminico: in quante copieranno il due pezzi di Michelle Hunziker quest’estate?

A cura di Giusy Dente

È tempo di vacanze, per Michelle Hunziker, reduce da un periodo davvero impegnativo, sia dal punto di vista professionale che privato. A gennaio ha ufficializzato la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e si è buttata a capofitto nel lavoro. Il 2021 è stato il suo anno, per quanto riguarda la sfera televisiva: ha festeggiato i 25 anni di carriera con uno show tutto suo in prima serata, dopo Michelle Impossible è passata al timone di Striscia la Notizia e si è poi cimentata con l'edizione tedesca di LOL. Ora sembra arrivato il momento di una meritata pausa, che sta vivendo anche in dolce compagnia: è stata in Sardegna con quello che sembra essere il nuovo compagno, Giovanni Angiolini.

Michelle Hunziker e la passione per i bikini

Indossare il bikini in casa non è certo come poterlo sfoggiare in spiaggia, godendo della brezza marina e del caldo sole. Michelle Hunziker alcune settimane fa è risultata positiva al Covid: ha approfittato della forzata permanenza in casa per mettere il costume e rilassarsi in terrazza. Ora invece è finalmente in vacanza e la quarantena è solo un lontano brutto ricordo. Il primo look balneare è stato un trikini rosa a cui ha abbinato un dettaglio di lusso: delle ciabatte di Bottega Veneta da oltre 1000 euro.

Non le è insomma sfuggito il trend del momento, che ha eletto proprio il trikini a costume must have sulle spiagge quest'anno: se ne sono lasciate conquistare già tantissime celebrities, da Aurora Ramazzoti col modello cut out a Valentina Ferragni, che ne ha scelto uno ugualmente audace ma in tenui tonalità pastello. Dopo il trikini, per la conduttrice è stata la volta di un due pezzi coloratissimo che ha indossato in occasione di una visita alle saline di Cervia, luogo che l'ha particolarmente colpita. Ha abbinato reggiseno a triangolo in fantasia arcobaleno e tanga giallo leggermente arricciato ai bordi con nodi sui fianchi. Questo è il modello per chi vuole dare all'estate un tocco vitaminico e solare: per Michelle Hunziker è perfetto e potrebbe essere il più copiato sulle spiagge, nelle prossime settimane.