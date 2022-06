Michelle Hunziker col trikini rosa in vacanza: le sue ciabatte intrecciate costano oltre mille euro Michelle Hunziker si sta godendo le vacanze dopo una lunga e stancante stagione televisiva ma, nonostante il relax, non rinuncia al glamour. Trikini rosa e ciabatte griffate: ecco i dettagli del look da spiaggia.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker si sta godendo le meritate vacanze dopo una lunga e stancante stagione televisiva. Per lei quest'anno non è stato semplice: nonostante i numerosi e soddisfacenti successi professionali, ha dovuto affrontare la separazione da Tomaso Trussardi, l'ex marito dal quale ha avuto due figlie. Ora che ha concluso l'esperienza al timone di Striscia la Notizia, ha pensato bene di partire per la riviera romagnola con le piccole Sole e Celeste, così da passare qualche giornata di relax in famiglia. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? I fashion addicted hanno notato che, oltre a essere super glamour, in estate la conduttrice non ha rinunciato al lusso.

Il costume con l'oblò di Michelle Hunziker

L'avevamo lasciata in total black mentre abbracciava le figlie Sole e Celeste sullo sfondo di una classica spiaggia romagnola, oggi ritroviamo Michelle Hunziker ancora più bella e in forma. Nonostante si sia presa una temporanea vacanza dalla tv, continua ad avere un rapporto diretto con i fan attraverso i social: è proprio lì che documenta quotidianamente tutto quello che le accade. Di recente non ha esitato a mostrarsi in versione balneare, incantando tutti con un costume total pink. Si tratta di un trikini alla "Barbie Girl", un modello sgambato e monospalla, con un oblò sul lato che lascia il fianco nudo.

Michelle Hunziker col trikini rosa

Michelle Hunziker con le ciabatte griffate

A rendere ancora più glamour la vacanza romagnola di Michelle Hunziker sono state le scarpe. Questa mattina si è fotografata i piedi per mostrare i suoi nuovi sandali: un paio di ciabattine celesti raso terra e con una fascia intrecciata sul collo del piede. I fashion addicted più incalliti di sicuro le hanno riconosciute subito: sono le iconiche scarpe Lido di Bottega Veneta, che sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 1.100 euro. Insomma, sebbene abbia lasciato i tacchi e gli abiti bon-ton nell'armadio, la Hunziker non rinuncia alle griffe, a prova del fatto che la sua estate sarà all'insegna del glamour.