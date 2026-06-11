Il cappello di paglia di Samira Lui a Capri è l’accessorio da avere nell’estate 2026

Samira Lui si è concessa una romantica vacanza a Capri col fidanzato Luigi Punzo. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un cappello di paglia, l’assoluto must dell’estate 2026?

Samira Lui è una delle rivelazioni televisive degli ultimi anni: dopo aver partecipato a Miss Italia e al GF Vip, è diventata il volto de La Ruota della Fortuna, l'iconico programma di Canale 5 presentato da Gerry Scotti in cui ricopre i panni della valletta. Sul palco ogni sera incanta il pubblico con la sua bellezza e col suo stile glamour ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Fidanzata con Luigi Punzo, sarebbe vicinissima al matrimonio, tanto da essersi concessa una piccola anteprima del viaggio di nozze sull'isola di Capri. In quanti hanno notato l'accessorio super fashion che ha sfoggiato (e che si preannuncia il must dell'estate)?

Samira Lui anticipa l'estate col cappello di paglia

Qualche giorno fa Samira Lui con il compagno Luigi Punzo è volata a Capri per una romantica vacanza di coppia. Al motto di "Love the energy", ha documentato i dolci momenti trascorsi tra il Grand Hotel Quisisana, gite in barca all'ombra dei Faraglioni e pranzi sul mare con alcuni amici. Naturalmente in tutti i casi non ha rinunciato alla sua passione per la moda e ha spaziato tra mini dress scollati usati come copri-costume, abiti gioiello per la sera e tailleur oversize per le gite in barca. L'accessorio a cui non ha mai rinunciato? Il cappello di paglia, per la precisione un modello firmato Nicowa con falda larga e rigida e un nastro total black intorno al capo (il prezzo indicato sui principali e-commerce di moda di lusso è di poco più di 100 euro).

Samira Lui col cappello Nicowa

Il cappello di paglia è l'evergreen dell'estate

Che estate sarebbe senza cappello di paglia? Samira Lui ha anticipato la tendenza di qualche settimana, rilanciando quello che viene considerato un vero e proprio evergreen della bella stagione. Capace di resistere alle mode senza perdere il suo mood glamour e sofisticato, è l'accessorio perfetto per proteggersi dal sole con eleganza. Che sia a falda larga, alla pescatore o semplicemente a visiera, non importa, l'unica cosa che conta è che sia in paglia intrecciata. Non sorprende, dunque, che i brand più famosi al mondo ogni anno inseriscano i cappelli di paglia nelle loro collezioni estive, rinnovandoli in modo innovativo e sofisticato con qualche dettaglio inedito, dai nastri intorno al capo al modello. In quanti durante le loro prossime vacanze non potranno fare a meno di utilizzarlo?