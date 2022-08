Aurora Ramazzotti con il mollettone e la vita bassa: in vacanza torna agli anni Duemila Gli occhiali stretti “alla Matrix”, la canottiera bianca, l’ombelico in vista: il look di Aurora Ramazzotti è un compendio delle tendenze dell’estate 2022!

L'estate è il momento giusto per rompere le abitudini e provare qualcosa di nuovo, anche nei look. Tra i grandi ritorni tra le tendenze di stagione c'è sicuramente l'onda lunga degli anni Duemila: vita bassa, colori pop, accessori per capelli e minitop che lasciano l'ombelico a vista. Aurora Ramazzotti non si è fatta sfuggire l'occasione di un tuffo nel passato: per le vacanze in Sicilia ha scelto di rispolverare gli occhiali alla Matrix e il capo cult dell'estate, la canottiera bianca a costine.

Aurora Ramazzotti in Sicilia con la canottiera must have

Nonostante i continui attacchi degli haters, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non ha mai perso il sorriso e la spontaneità sui social. Aurora Ramazzotti ha passato qualche giorno a Taormina con il fidanzato Goffredo Cerza e, come d'abitudine, ha condiviso con i follower alcune istantanee di paesaggi mozzafiato, buona cucina e look di tendenza.

Aurora Ramazzotti a Taormina con il look verde lime

Anche l'influencer si è lasciata conquistare dal verde lime, il colore di stagione: ha scelto un paio di pantaloni a vita bassa con la coulisse che lasciavano l'ombelico in vista, semitrasparenti, abbinandoli a una semplice canottiera bianca. Semplice, ma assolutamente cult: il tank top è la mania fashion dell'estate e ci accompagnerà anche per il prossimo autunno (come Prada comanda). Poteva mancare un dettaglio griffato nel look? Certo che no: Ramazzotti ha completato l'outfit con le slides, le ciabatte più cool dell'estate, scegliendo le famose Yeezy di Adidas. Sulle piattaforme di shopping online sono vendute a circa 258 euro.

Le Yeezy Slides Adidas di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti rilancia gli occhiali da sole "Matrix"

Prendere nota: il look di Aurora Ramazzotti è un compendio di tutte le tendenze che ci accompagneranno in queste settimane di fine estate. Se il revival Duemila non vi convince del tutto, iniziate dagli accessori: l'influencer ha indossato un paio di occhiali da sole in perfetto stile Matrix, con le lenti strette e rettangolari, sfumate in verde. Potrebbe trattarsi di un modello di Jacquemus, in vendita al prezzo di 345 euro.

Gli occhiali da sole di Jacquemus

Niente nel suo look è lasciato al caso: nemmeno il mollettone tartarugato per raccogliere i capelli. Da oggetto da usare in casa per comodità è diventato un dettaglio di tendenza: con questo look Aurora Ramazzotti non sembra appena uscita da una puntata di Friends?