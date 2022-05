Elisabetta Gregoraci sul red carpet con l’abito nude, osa con maxi spacco e scollatura Elisabetta Gregoraci ha sfilato sul red carpet del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, attirando gli sguardi col suo stile glamour e femminile.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci frequenta spesso Montecarlo. Lì possiede una lussuosa casa con arredamento molto sofisticato tra arredi barocchi, tappeti, maxi divani total white e pareti attrezzate. E lì la showgirl ha anche festeggiato l'ultimo compleanno: per celebrare i 42 anni ha voluto con sé le persone più care e ha organizzato un party al ristorante in grande stile. Stavolta è tornata nella città per prendere parte a un evento di gala. Si è infatti svolto nella città del Principato il Festival de la Comédie. La serata finale, quella di premiazione, è stata condotta da Ezio Greggio e Cristina Marino (una diva in abito di velluto nero) in presenza di tanti ospiti e personaggi noti del piccolo e grande schermo. Ha sfilato sul red carpet anche Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci in abito nude

La showgirl ama sia vestiti che accessori griffati e i capi must del suo guardaroba sono sicuramente i mini dress dallo stile colorato e i completi con maxi scollatura ed elementi scintillanti. Coi suoi outfit sa sempre come osare, prediligendo uno stile trendy e glamour. Sa essere impeccabile anche in versione casalinga, quando la scelta dell'outfit cade magari su una versione cozy con cui riesce ugualmente a essere di tendenza.

In occasione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie Elisabetta Gregoraci ha puntato su eleganza e femminilità, come sempre quando si tratta di occasioni di gala. Uno degli outfit di maggiore successo è quello sfoggiato in occasione di Venezia 2021, quando ha incantato tutti con un abito azzurro da vera principessa, con cui sembrava appena uscita da una favola.

Per la serata di premiazione del festival si è affidata alla boutique Bartolotta & Martorana e ha scelto un elegante abito da sera lungo, color nude. Il corpetto presenta ampia scollatura con decorazioni mentre la gonna, dalla linea morbida, ha un maxi spacco sulla gamba sinistra. Lo ha abbinato a sandali col tacco alto e ai suoi immancabili bracciali di lusso. I gioielli sono il tocco prezioso a cui non rinuncia mai. Capelli sciolti sulle spalle per la 42enne, che ha scelto un make up intenso sugli occhi ma con labbra nude. Anche stavolta è riuscita ad attirare su di sé l'attenzione dei presenti.