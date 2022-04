Elisabetta Gregoraci al party di compleanno della sorella Marzia: abito floreale e rosa nei capelli Elisabetta Gregoraci non poteva mancare alla festa di compleanno di sua sorella Marzia, che ha compiuto 40 anni. Hanno coordinato il look puntando su due minidress: rosa quello della festeggiata, floreale quello della showgirl.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta e Marzia Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è legatissima a sua sorella minore Marzia. Le due vivono lontane, ma ogni occasione è buona per riunire le rispettive famiglie e trascorrere del tempo prezioso insieme. Le festività natalizie, per esempio, le hanno viste ricongiungersi per godersi il clima di festa: ne hanno approfittato anche per sfoggiare un look black and white coordinato con maxi stivali. Sicuramente la moda è una passione che hanno in comune e negli anni hanno sviluppato uno stile simile nel vestire: i capi must del loro guardaroba sono minigonne, abitini, tubini aderenti, micro bikini. Le accomuna anche la predilezione per gli accessori di lusso: come la showgirl, anche Marzia Gregoraci possiede diversi capi costosi nella sua collezione, che non manca di sfoggiare sui social: è molto seguita e vanta quasi 80mila follower. La morte della madre le ha unite moltissimo: sono inseparabili e affrontano tutto insieme. Ieri la ex moglie di Flavio Briatore non poteva certo mancare alla festa di compleanno della sua sorellina.

Elisabetta e Marzia Gregoraci

Chi è Marzia Gregoraci

Marzia Gregoraci è nata nel 1982 e vive a Soverato col marito Antonio Scaramuzzino e i due figli, Gabriel e Ginevra. A differenza di Elisabetta non lavora nel mondo dello spettacolo, ma ha comunque all'attivo alcune presenze in tv. A gennaio scorso le dure sorelle sono state ospiti di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, per parlare del loro legame e per raccontare qualcosa di più sulle loro vite. Hanno sfoggiato un look coordinato e griffato, composto da camicia e pantaloni, che ha accentuato ancora di più la loro somiglianza.

Elisabetta Gregoraci in Dolce&Gabbana

Elisabetta alla festa di compleanno della sorella Marzia

Marzia Gregoraci ha compiuto ieri 40 anni e per l'occasione ha riunito amici e persone care per un party esclusivo che ha testimoniato sui social momento per momento. Ha mostrato nelle foto l'allestimento curatissimo scelto per la serata: in rosa, con addobbi floreali ovunque, luci e foto alle pareti. La festa si è svolta in un ristorante di Roma, organizzata con l'aiuto di una event planner. Dopo la cena, la festeggiata ha spento le candeline di una torta a cinque piani, decorata con l'iniziale del nome e roselline tutt'intorno.

La neo 40enne ha indossato un abito rosa con corpetto aderente e gonna a balze in tulle, con spalle scoperte, abbinato a sandali gioiello: un look da vera principessa, con orecchini argento pendenti. Mini abito anche per sua sorella. Elisabetta Gregoraci come spesso è solita fare ha puntato sulle gambe in primo piano. Ha indossato un abito corto e aderente con scollo rotondo e maniche lunghe. Presenta tulipani rosa e intreccio di foglie verdi su base scura, decorati con leggere paillettes all over per dare un tocco di luce. Si tratta di una creazione Dolce&Gabbana, con l'iconica stampa floreale della Maison rivisitata in chiave luccicante e sgargiante.

in foto: abito Dolce&Gabbana

Fa parte di una collezione realizzata ispirandosi agli anni Duemila, mixando texture, colori e stili. Sul sito ufficiale è venduto a 2450 euro. Elisabetta Gregoraci ha aggiunto sandali neri, orecchini a cerchio e poi anche una rosa tra i capelli, per essere in perfetta sintonia con l'ambiente circostante completamente floreale, un'esplosione di primavera. È stata di certo una serata indimenticabile per entrambe.