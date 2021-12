Elisabetta e Marzia Gregoraci, sorelle in coordinato: i look da “gemelline” con i maxi stivali Elisabetta Gregoraci e la sorella Marzia hanno passato la giornata insieme a pochi giorni dal Natale e per l’occasione hanno sfoggiato dei look coordinati in black&white. Non sembrano forse essere gemelle?

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale è alle porte e mai come quest'anno è particolarmente sentito, visto che nel 2020 tutti sono dovuti rimanere a distanza a causa della pandemia. Nonostante i numeri dei contagi continuino ad aumentare giorno dopo giorno, sono molte le famiglie che stanno approfittando dei giorni di festa per riunirsi. Elisabetta Gregoraci non fa eccezione e ha passato qualche giornata con le persone care, dal figlio Nathan Falco Briatore alla sorella Marzia. È proprio quest'ultima che ha attirato le attenzioni dei fan, visto che per la giornata in famiglia ha scelto un look coordinato a quello della showgirl: le due si somigliano così tanto da poter essere scambiate tranquillamente per gemelle.

I look black&white delle sorelle Gregoraci

Per la giornata passata in famiglia tra le strade addobbate di Montecarlo le sorelle Gregoraci hanno sfoggiato dei look "complementari" super glamour all'insegna del black&white. Elisabetta ha abbinato un maglioncino nero a collo alto con le maniche lunghe a una minigonna griffata in bianco. Per la precisione si tratta di un modello aderente in maglia di cashmere di Dolce&Gabbana, ha la vita alta ed è decorata con l'iconico logo D&G sulla cintura e sull'orlo (prezzo 850 euro). Marzia, invece, ha preferito un minidress di velluto a pois a fondo nero e con i pallini bianchi, lasciando le gambe in mostra con dei collant velati proprio come la sorella.

La gonna Dolce&Gabbana di Elisabetta Gregoraci

Marzia ed Elisabetta Gregoraci in tacchi a spillo

Il dettaglio che le ha accomunate? Non solo l'incredibile somiglianza che da sempre le contraddistingue ma anche le scarpe. Sia Marzia che Elisabetta hanno completato il look bianco e nero con un paio di maxi stivali total black con un vertiginoso tacco a spillo. La minore delle due ha puntato tutto su un modello cuissardes, mentre la showgirl ha optato per una variante "classica" al polpaccio. In quanti a primo impatto non possono fare a meno di confonderle? Hanno lo stesso sorriso smagliante, gli stessi capelli mori lunghi e fluenti, la stessa silhouette da urlo, tanto che non sorprende che in molti le scambino per gemelle.