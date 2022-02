Elisabetta Gregoraci in rosa: il completo trendy e delicato fa venire voglia di primavera Elisabetta Gregoraci ama molto il rosa. Lo ha indossato in occasione di una cena a Dubai, un total look Balmain da quasi 4000 euro, che a guardarlo fa venire voglia di primavera.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il 42esimo compleanno in grande stile, circondandosi di tutte le persone care. Non si è risparmiata, in quanto a party. Prima è stata la volta di una serata in un ristorante di Monte Carlo: ha indossato un mini abito nero di David Koma, con fiore di cristalli sul seno, abbinato a sandali scintillanti. È stata poi la volta di un evento a Dubai, presso il Billionaire di proprietà di Flavio Briatore, il suo ex marito nonché padre di suo figlio Nathan Falco. Entrambi erano presenti nel locale, assieme a svariati amici e la festeggiata ha sfoggiato un look rosa bubblegum. Questo colore le piace molto sin da quando era bambina e difatti, proprio durante la permanenza a Dubai, lo ha sfoggiato anche in un'altra occasione.

Elisabetta Gregoraci in total pink

In occasione di una cena in un ristorante di Dubai, Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato uno dei suoi look migliori. La conduttrice in quanto a stile, non sbaglia un colpo. Spacchi che evidenziano le lunghe gambe, scollature ampie e capi aderenti sono i must dei suoi look, in cui non mancano mai dettagli di lusso, che si tratti di gioielli o accessori. Dei costosissimi bracciali, in particolare, non si separa mai, sono sempre al suo polso.

in foto: gonna Balmain

Per cenare da Amazonico, noto ristorante di Dubai, ha scelto un look griffato total pink. Non ha esitato a mostrarlo su Instagram, dove testimonia quasi tutti i suoi outfit riscuotendo sempre molto successo. Stavolta la scelta è caduta su un due pezzi di Balmain. La minigonna con stampa monogramma è a vita alta, con otto bottoni goffrati color oro sul davanti e in corrispondenza delle due tasche. Sul sito della Maison costa 1290 euro.

Leggi anche Il make up è rosa: i look più trendy per la primavera 2019

in foto: top Balmain

Il crop top jacquard abbinato è senza maniche e con collo alto, con una fila di cinque bottoni dorati in rilievo sul davanti. Sul sito della Casa di moda costa 890 euro. Di Balmain anche la giacca doppiopetto in grain de poudre rosa cipria, con spalle strutturate, due tasche, bottoni goffrati color oro davanti e sui polsini. Il prezzo online è di 1790 euro. Elisabetta Gregoraci ha completato il look da 3970 euro con sandali e borsa fucsia. A vederla con questo colore così fresco e tenue, viene già voglia di primavera!