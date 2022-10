Elisabetta Gregoraci in nero in autunno: gli stivali futuristici bicolor costano oltre mille euro Elisabetta Gregoraci è tornata a Monte Carlo dopo innumerevoli impegni professionali e si è lasciata immortalare per la città con un look perfetto per l’autunno. Il capo più appariscente? Gli stivali futuristici e bicolor.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci è tornata a casa dopo aver passato diverse settimane in giro per l'Italia a causa di alcuni impegni lavorativi. Ora si gode la quotidianità a Monte Carlo ma continua a documentare tutto sui social, così da mantenere un rapporto diretto con i followers. Nelle ultime ore ha fatto un giro tra le strade della città per alcune commissioni e non ha rinunciato allo stile. Ha puntato su un outfit che si rivelerà perfetto per l'autunno 2022: sebbene non abbia osato con i colori con un tradizionale total black, ha aggiunto alcuni accessori griffati, primi tra tutti gli stivali bicolor che hanno reso davvero futuristico il total look.

Il look total black di Elisabetta Gregoraci

Per una tranquilla giornata tra le strade di Monte Carlo Elisabetta Gregoraci ha scelto un look total black sensuale e glamour. Sebbene a primo impatto il nero possa sembrare un colore un po' troppo formale, è riuscita a declinare l'outfit in modo sbarazzino e originale.

Borsa Cassette Bottega Veneta

Ha infatti indossato un minidress fasciante con loo scollo quadrato e delle esuberanti maniche corte a sbuffo. Per completare il tutto ha scelto degli occhiali da sole tondi e scuri e una borsette Bottega Veneta, per la precisione la Cassette con la patta di pelle intrecciata che sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 2.100 euro (ed è disponibile in moltissime altre nuance).

Elisabetta Gregoraci con accessori Bottega Veneta

Quanto costano gli stivali griffati di Elisabetta Gregoraci

Il capo chiave dell'outfit della showgirl calabrese, però, sono le scarpe. Niente décolleté col tacco a spillo o sneakers griffate, ha preferito degli stivali di pelle modello Chelsea firmati sempre Bottega Veneta, Maison che sembra essere tra le sue preferite.

Stivali Bottega Veneta

La loro particolarità? Hanno la suola chunky a carrarmato dalla forma asimmetrica in giallo acceso, dettaglio che aggiunge un mood davvero futuristico e originale all'accessorio. Il loro prezzo? Anche in questo caso non si tratta di un capo low-cost, sul sito ufficiale del brand sono disponibili in verde e vengono venduti a 1.100 euro. Insomma, la Gregoraci sembra non poter fare proprio a meno delle griffe: anche in versione casual sfoggia sempre abiti e accessori di lusso.