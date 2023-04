Elisabetta Gregoraci, stile college in minigonna: segue il trend dei mocassini coi calzini In primavera i mocassini si indossano coi calzini: si è lasciata conquistare dall’abbinamento anche Elisabetta Gregoraci, ispirandosi allo stile collegiale.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in Miu Miu

Elisabetta Gregoraci non si smentisce mai e coi suoi look riesce sempre a fare centro. I fan seguono con piacere i suoi aggiornamenti sui social, dove è attivissima. Li tiene informati circa gli impegni di lavoro, tra moda e televisione, ma spesso si mostra anche nella quotidianità casalinga e familiare: suo figlio Nathan Falco Briatore è spesso presente in foto e video. Ovviamente look alla moda e outfit trendy fanno da protagonisti: che si tratti di serate di gala, grandi occasioni o giornate tranquille, la 43enne è sempre alla moda e al passo con le tendenze. Anche quando fa la turista non passa certo inosservata e non rinuncia ai capi griffati.

Elisabetta Gregoraci a Monte Carlo

I look di Elisabetta Gregoraci non passano mai inosservati, anche quando è impegnata a fare la turista nella sua città! La showgirl ha condiviso alcuni scatti realizzati nella tanto amata Monte Carlo, dove possiede una lussuosa villa con palestra privata e terrazzo panoramico. Si è concessa una passeggiata tra le vie cittadine e ha scelto un outfit trendy e sbarazzino che ha subito catturato l'attenzione di fan e follower.

Nella quotidianità, quando non è sul set televisivo o alle prese con uno shooting fotografico, la 43enne ama la comodità, che riesce però a coniugare col suo stile deciso, di carattere: gambe in primo piano e pancia scoperta (con addominali scolpiti in evidenza) sono must dei suoi look giornalieri. Stavolta, ha reinterpretato lo stile college, uno dei più amati dalle celebrity.

Il nuovo look di Elisabetta Gregoraci

Per la passeggiata a Monte Carlo, Elisabetta Gregoraci si è affidata al total look di una Maison che ama particolarmente, di cui ha già indossato le creazioni in passato. La scelta è caduta su Miu Miu, un abbinamento fresco e giovane, perfetto per la primavera. La showgirl ha indossato un originale top nero con ampia scollatura, zip frontale, dettagli traforati e linee arricciate, accentuate dal fondo con coulisse. Costa sul sito ufficiale 980 euro. Lo ha abbinato a un completo color sabbia: la giacca oversize della collezione Primavera-Estate 2022 presenta una firma ricamata tono su tono sul lato sinistro del petto.

in foto: top Miu Miu

Costa 1750 euro. La minigonna a vita bassa presenta gli iconici e inconfondibili tasconi cargo in stile anni Duemila: costa 800 euro. Ha infine completato il look con cintura e mocassini scuri, questi ultimi portati coi calzini in vista. Le scarpe (Miu Miu anche queste) richiamano un po' quelle dell'uniforme da college degli studenti americani. Costano 850 euro. Il total look griffato della showgirl, dunque, vale 4380 euro.

in foto: mocassini Miu Miu

Elisabetta Gregoraci in stile college

Gonnelline a pieghe, pullover, mocassini rigorosamente abbinati ai calzini, varsity jacket, una palette di colori sobri tra scuri e neutri: sono gli elementi imprescindibili per uno stile college impeccabile. Questa estetica si rifà a quella dei college statunitensi e Miu Miu è una Maison che nelle ultime collezioni si è molto lasciata ispirare dai look preppy. Li ha però reinterpretati in chiave diversa, per esempio coi famosissimi completini sforbiciati amatissimi dalle celebrity e aggiungendo accessori sempre in bilico tra innocenza e trasgressione. Ilary Blasi si è fatta conquistare dallo stile scolaretta e come lei anche Belén Rodriguez, che come in un "back to school" in piena regola non ha esitato a indossare i mocassini coi calzini. Elisabetta Gregoraci ha confermato che il trend è più vivo che mai e che ci accompagnerà anche durante la primavera.